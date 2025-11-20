Las prepagas vuelven a aumentar las cuotas en diciembre

Las principales prepagas del país confirmaron los aumentos que comenzarán a regir desde diciembre y, a diferencia de los meses previos, los incrementos quedaron prácticamente calcados del último índice de inflación, que en octubre fue del 2,3% según el INDEC. La medida marca un freno visible tras una seguidilla de subas que llegaron a duplicar el ritmo inflacionario.

Las actualizaciones, ya cargadas en la Superintendencia de Servicios de Salud, muestran una tendencia uniforme: la mayoría de las empresas eligió replicar el IPC general, cumpliendo con el plazo legal de informar modificaciones dentro de los cinco días de publicado el dato oficial.

Entre las prepagas que ajustarán exactamente 2,3% figuran:

Galeno

Swiss Medical

Prevención Salud

Avalian

Hospital Alemán

Sociedad Italiana

En paralelo, algunas compañías definieron incrementos con particularidades regionales. OSDE aplicará una suba del 2,1% a nivel nacional, pero llevará ese ajuste al 2,5% en Patagonia.

La única prepaga que se desmarcó del promedio fue Accord Salud, que informó un incremento del 2,4%, apenas 0,1 puntos por encima del IPC de octubre. Es el único caso que supera la inflación, aunque de manera marginal.

La desaceleración de las subas se vuelve evidente si se la compara con los meses anteriores, cuando los aumentos llegaron a duplicar la inflación del período. Para diciembre, en cambio, el panorama muestra mayor moderación y contención, en línea con la inflación del sector salud —que marcó 1,8% en octubre— y con una política más cautelosa por parte de las empresas.