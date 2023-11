Las prepagas volverán a aumentar en diciembre: cómo congelar la cuota

En el próximo mes de diciembre, los servicios de medicina prepaga impondrán un aumento adicional, generando mayor preocupación para aquellos ya afectados por la persistente inflación que ronda el 140% anual. Esta alza, combinada con la aplicación del “honorario ético mínimo” cobrado por los profesionales, genera costos extras para los afiliados.

Las empresas de medicina prepaga han comunicado a sus asociados que el aumento será del 11,51% con respecto al valor del Plan de Servicio Vigente al 30 de noviembre de 2023. Este ajuste se basa en el “Índice de Costos de Salud” publicado por la Superintendencia de Servicios de Salud en su sitio web, elevando el incremento acumulado en el sector al 150,98% en los últimos 12 meses.

Vuelven a aumentar las prepagas.

Para evitar este incremento y mantener congelada la cuota, los afiliados deben cumplir con ciertos requisitos y procedimientos establecidos por la Superintendencia de Servicios de Salud. Si los ingresos no superan un límite, los titulares de prepagas deben completar una declaración jurada de ingresos en el sitio web de AFIP antes del 20 de cada mes.

El proceso implica acceder a la página oficial de AFIP con CUIT y clave fiscal nivel 3, seleccionar la opción “MiSSSalud”, el servicio web de la Superintendencia de Servicios de Salud, y completar el formulario. Este incluye la elección de la entidad de medicina prepaga correspondiente y la declaración jurada de ingresos.

Sitio web de AFIP.

A lo largo del proceso, es fundamental cumplir con varios requisitos relacionados con el patrimonio del grupo familiar adherido al plan de salud, que incluye no tener ingresos brutos mensuales iguales o superiores a $2.000.000, no ser propietario de dos o más inmuebles, no poseer tres o más vehículos (a menos que haya un miembro del hogar con un Certificado Único de Discapacidad), no ser propietario de aeronaves o embarcaciones de lujo, y no ser titular de activos societarios que evidencien capacidad económica.

Con estos pasos, los afiliados pueden mantener el valor de su cuota y evitar el impacto del próximo aumento en los servicios de medicina prepaga.