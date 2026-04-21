Las prepagas preparan un nuevo aumento para mayo: de cuánto será

Las empresas de medicina prepaga empezaron a comunicar los aumentos que aplicarán en las cuotas de mayo, en un contexto de subas mensuales que se mantienen en línea con la inflación.

Según se anticipó, los incrementos se ubicarían en un rango que va aproximadamente del 2,4% al 3,2%, dependiendo de la compañía y el plan contratado.

La actualización de los valores ya fue informada a la Superintendencia de Servicios de Salud, en cumplimiento con la normativa vigente que obliga a las firmas a reportar sus precios luego de conocerse el índice de inflación.

Aumentos que siguen la inflación

El esquema de subas se viene repitiendo mes a mes en el sector. En abril, las cuotas ya habían aumentado cerca de un 2,9%, en línea con el Índice de Precios al Consumidor (IPC), una referencia que las empresas utilizan para definir los ajustes.

En esa lógica, mayo continuará con incrementos similares, consolidando una tendencia de actualizaciones periódicas que buscan acompañar el aumento de costos en el sistema de salud, como insumos, honorarios y servicios.

Cuánto se paga hoy por una prepaga

Actualmente, los valores de los planes muestran una fuerte dispersión según la empresa y la cobertura. En algunos casos, las cuotas superan ampliamente los $500.000 mensuales, lo que refleja el peso creciente de este gasto dentro de la economía familiar.

Impacto en el bolsillo

El nuevo ajuste vuelve a poner presión sobre los afiliados, en un contexto donde la salud privada acumula aumentos cercanos al 30% en el último año.

Entre los aumentos confirmados, se encuentran las firmas Swiss Medical, Sancor Salud, Avalian y Prevención Salud que aplicarán aumentos de 3,4%, en línea con el IPC.

En tanto, Osde y Galeno tendrán una suba menor. Según el plan de salud, el ajuste mensual oscilará entre 3,2% y 3,3% en mayo. La actualización también aplica a los copagos, en algunos casos.