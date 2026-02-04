Las Pelotas serán el alma del festejo por los 25 años de la Fiesta de la Cosecha

La Fiesta de la Cosecha celebrará este año sus 25 años de historia con una propuesta artística especial que vuelve a posicionarla como uno de los eventos más relevantes del calendario vendimial. El tradicional encuentro combinará música popular, formato sinfónico y el escenario único del viñedo del aeropuerto internacional de Mendoza.

La propuesta musical tendrá como protagonistas a Las Pelotas, que ofrecerán un concierto en versión sinfónica junto a la Orquesta Filarmónica de Mendoza, integrada por más de 70 músicos en escena. La dirección musical y los arreglos originales estarán a cargo del maestro Gustavo “Popi” Spatocco, quien además estrenará una obra especialmente compuesta para recorrer los momentos más representativos de las 25 ediciones de la Fiesta.

El espectáculo incluirá un recorrido por los clásicos de Las Pelotas, banda que recientemente celebró sus 36 años de trayectoria con una gira nacional. En paralelo, la propuesta incorporará un bloque de música cuyana, con cuecas y gatos que acompañarán el momento de la cosecha, bajo la dirección de Nico Diez, al frente de un ensamble de voces e instrumentos tradicionales.

La organización del evento está a cargo del Fondo Vitivinícola Mendoza, el Gobierno de Mendoza y Aeropuertos Argentina, con el acompañamiento de la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza, la Corporación Vitivinícola Argentina, las municipalidades de Las Heras y Guaymallén, y el Consejo Federal de Inversiones. Esta articulación institucional sostiene una fiesta que, desde sus inicios, se caracterizó por la innovación.

La mirada institucional sobre una fiesta que marcó un antes y un después

Durante la presentación oficial, el presidente del Fondo Vitivinícola, Bernardo Lanzilotta, destacó la identidad innovadora del evento y el carácter único del viñedo de Malbec ubicado en el aeropuerto. En la misma línea, el subsecretario de Cultura, Diego Gareca, subrayó el valor del cruce generacional entre la Orquesta Filarmónica, una banda de rock nacional y referentes de la música argentina.

El intendente de la Ciudad de Mendoza, Ulpiano Suarez, remarcó la articulación entre el sector público y privado como clave para la realización del evento, mientras que autoridades de Guaymallén y Las Heras pusieron en valor el rol de la Fiesta como vidriera cultural y turística.

Las entradas ya se encuentran a la venta a través de Entrada Web, con distintos sectores y la posibilidad de adquirir una copa conmemorativa para brindar en el Patio Malbec. El predio se habilitará desde las 18, con stands de bodegas y propuestas gastronómicas, y el espectáculo comenzará a las 19.A lo largo de sus 25 años, la Fiesta de la Cosecha se consolidó como una celebración única en el mundo, donde un viñedo real, la música sinfónica y la identidad vitivinícola de Mendoza se fusionan para dar inicio a las grandes fiestas de la Vendimia.