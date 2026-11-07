Las PASO vuelven al debate en Mendoza por iniciativa del Colegio de Abogados

El futuro de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) volverá a instalarse en la agenda política mendocina. El Colegio de Abogados y Procuradores de Mendoza organizará el próximo viernes 27 de noviembre una jornada para debatir sobre la continuidad del sistema electoral, con la participación de Germán Vicchi y Alejandra Gómez.

El encuentro, organizado por la comisión de Derecho Electoral, se realizará a las 16 en el auditorio de la institución y estará abierto a profesionales del derecho, estudiantes y público interesado en la discusión electoral.

Los expositores representan dos trayectorias políticas diferentes. Germán Vicchi fue senador provincial durante el período 2022-2026 y ocupó la vicepresidencia de la Cámara Alta. Sus orígenes fueron en el Pro, fue parte de La Unión Mendocina porque siguió a Omar De Marchi en su aventura electoral. Sin embargo, todo se fue desgastando en esa ala, al punto de que quedar desplazado de los cargos jerárquicos.

El caso de Alejandra Gómez no es muy distinto. La senadora provincial de La Libertad Avanza y vicepresidenta de ese espacio en Mendoza viene teniendo fuertes diferencias con el presidente del partido, Facundo Correa Llano. El “osado” pedido de explicaciones le valió un momento desagradable en un evento de jóvenes libertarios porque la novia del diputado nacional no la quería sentada en la primera fila de autoridades, lugar que le pertenecía por el rago que ocupa dentro del espacio.

Al margen de estas situaciones, ambos dirigentes son muy formados y la convocatoria propone analizar los argumentos a favor y en contra de las primarias, en un momento en que el Gobierno de Javier Milei impulsa su eliminación definitiva a nivel nacional.

Las PASO fueron suspendidas excepcionalmente para las elecciones legislativas de 2025 y ahora forman parte del proyecto de reforma electoral que impulsa la administración libertaria. La discusión incluye el costo de organizar las primarias, la autonomía de los partidos para elegir candidatos y el papel de los ciudadanos en la definición de las candidaturas.

En Mendoza, el debate tiene particularidades. Mientras La Libertad Avanza sostiene una posición favorable a eliminar las primarias, desde el radicalismo provincial hubo cuestionamientos a esa posibilidad. El ministro de Gobierno, Natalio Mema, defendió la utilidad que tuvieron las PASO para resolver internas y permitir que los votantes participaran en la selección de candidatos.

La discusión también tiene una dimensión electoral: con 2027 en el horizonte, las reglas para definir candidaturas pueden modificar las estrategias de los partidos y las alianzas que comienzan a delinearse.

La actividad será gratuita para los abogados matriculados que tengan su cuota al día. Para el resto de los interesados se estableció un arancel de $20.000, con inscripción previa.

Más que una discusión técnica, el futuro de las PASO abre un interrogante político sobre quiénes definirán las candidaturas: los partidos y sus dirigentes o los ciudadanos a través del voto.

Procedimiento de inscripción para matriculados que tengan la cuota al día

En el caso de profesionales con la cuota al día, hacer click AQUÍ para registrar sus datos personales y en el número de operación colocar su matrícula.

La inscripción previa será obligatoria y tendrá carácter de reserva de cupo. Quienes se inscriban deberán confirmar su asistencia 48 horas antes del evento al correo electrónico eventoscolabogmza@gmail.com. En caso de no recibir la confirmación, 24 horas antes de la actividad se liberará el cupo y se pondrá a disposición de colegas que estén en lista de espera.

Procedimiento de pago para matriculados que no tengan la cuota al día

Quienes no tengan la cuota al día deberán comenzar el pago a través de este link https://mpago.la/1dQGT9o, una vez completado y con el número de transacción, hacer click AQUÍ para registrar sus datos personales.

Los interesados podrán solicitar ayuda y más información por correo electrónico a eventos@colabogmza.com.ar o por teléfono a los fijos 4239366 / 4239378.