Las PASO ponen a Cornejo en aprietos: Milei busca su apoyo mientras crece la disputa por Mendoza

La decisión de Javier Milei de acelerar la eliminación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) abre un nuevo frente político que tendrá especial repercusión en Mendoza. El debate, que comenzará a tomar forma la próxima semana en el Senado, coloca al gobernador Alfredo Cornejo frente a una encrucijada: defender un sistema electoral que ha respaldado públicamente o acompañar una iniciativa de su principal aliado nacional.

La discusión llega en un momento particularmente sensible para el mandatario mendocino. Su acercamiento a La Libertad Avanza le permitió consolidar una alianza electoral y política, pero también lo obliga a administrar diferencias que podrían profundizarse de cara a 2027.

Las PASO, una diferencia que incomoda a Cornejo

A diferencia del oficialismo nacional, Cornejo ha defendido las elecciones primarias como mecanismo para ordenar la competencia interna y permitir que los ciudadanos participen en la selección de candidatos.

Esa posición contrasta con la intención de Milei de eliminar definitivamente el sistema, aunque la Casa Rosada también contempla suspenderlo para las próximas elecciones.

El problema para Cornejo no es solamente institucional. Las PASO también representan una herramienta política para administrar las diferencias dentro de las coaliciones, especialmente cuando existen varios sectores que pretenden disputar candidaturas, entre ellos Ulpiano Suarez, Tadeo García Zalazar, Natalio Mema y Luis Petri.

En Mendoza, esa discusión adquiere otra dimensión: la sucesión de Cornejo y el futuro de la alianza entre radicales y libertarios.

El factor Petri y la sucesión mendocina

Uno de los interrogantes centrales es qué ocurrirá con la candidatura a gobernador de Luis Petri, dirigente que pasó del radicalismo a La Libertad Avanza y que aparece como una de las figuras con aspiraciones para 2027.

Para Cornejo, el desafío será preservar la conducción política de su espacio y evitar que una eventual candidatura libertaria termine condicionando la sucesión provincial.

En ese escenario, la eliminación de las PASO podría modificar las reglas para resolver una eventual competencia dentro de la alianza. Sin primarias, la definición de candidaturas dependería todavía más de los acuerdos entre las conducciones partidarias.

El Senado, primer escenario de la disputa

La Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado fue convocada para el martes 17 de noviembre, mientras el Gobierno busca reunir los votos necesarios para avanzar con la reforma.

Allí aparece otro protagonista mendocino: Rodolfo Suárez, exgobernador y senador radical que integra la comisión. Su posición será relevante en una discusión donde la UCR propone mantener las primarias, pero convertirlas en optativas.

Las diferencias dentro del oficialismo nacional, especialmente entre Patricia Bullrich y la Casa Rosada, complican todavía más las negociaciones.

Para Cornejo, sin embargo, el dilema excede la votación legislativa. El debate pondrá a prueba cuánto margen conserva para sostener posiciones propias dentro de su alianza con Milei.

Porque detrás de la discusión sobre las PASO también comienza a jugarse una cuestión decisiva para Mendoza: quién tendrá la última palabra en el armado electoral de 2027.