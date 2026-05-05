Las obras en el Acceso Sur no arrancarán hasta el segundo semestre

Los trabajos de remodelación en el Acceso Sur sufrirán una demora y no iniciarán antes de la segunda mitad del año. La principal razón de este retraso radica en que, a diferencia del Acceso Este (cuya gestión ya fue transferida a la provincia), la Ruta 40 continúa bajo la órbita de Vialidad Nacional, lo que complejiza y dilata los tiempos administrativos.

En declaraciones a Radio Nihuil, Marité Badui, subsecretaria de Infraestructura de Mendoza, confirmó que las tareas en el terreno comenzarán recién entre agosto y septiembre de este año.

La ambiciosa reforma contempla la construcción de un tercer carril por mano y tres nuevos viaductos en el tramo que va desde la calle Juan José Paso hasta Azcuénaga. Asimismo, se realizará una puesta en valor integral de la calzada desde Azcuénaga hasta el cruce con la Ruta Nacional 7 (Variante Palmira). Como novedad de último momento, se incorporó un cuarto puente que cruzará sobre el acceso para dar continuidad este-oeste a la calle Aristóbulo del Valle.

Al tratarse de una ruta de jurisdicción federal, los proyectos ejecutivos elaborados por las constructoras —especialmente los diseños de los nuevos puentes— deben contar con el visto bueno final de Vialidad Nacional.

Actualmente, el proceso licitatorio se encuentra en su fase de preadjudicación:

Primera etapa (Tercera trocha): La propuesta seleccionada corresponde a la firma Ceosa.

Segunda etapa: Quedó preadjudicada a la Unión Transitoria de Empresas (UTE) integrada por Da Fré e Ivica y Dumandzic.

Antes de estampar la firma definitiva en los contratos, los expedientes deben recibir el aval legal de la Fiscalía de Estado y la Asesoría de Gobierno, un circuito burocrático que demandará al menos un mes.

Las obras del Acceso Sur podrían superponerse con el inicio de las del Acceso Este, previstas para fines de mayo, según señala diario UNO.

La intervención total cubrirá una extensión de 15,72 kilómetros, divididos en dos grandes sectores:

Sector Extensión Características Plazo total Hito clave Tramo 1: Desde J. J. Paso hasta Azcuénaga 7,72 km Zona netamente urbana 24 meses Habilitar la tercera trocha central en 14 meses Tramo 2: Desde Azcuénaga hasta Variante Palmira 8,00 km Zona semiurbana 12 meses Reparación y optimización integral de la calzada

El intendente de Godoy Cruz, Diego Costarelli, ponderó el impacto que tendrá el nuevo puente proyectado sobre la calle Aristóbulo del Valle (ubicado entre Sarmiento y Rawson). Esta estructura conectará de forma directa los sectores este y oeste del municipio sin necesidad de que los conductores tengan que subir o bajarse del Acceso Sur.

Esta nueva arteria se acoplará a los tres puentes planeados para Luján de Cuyo, permitiendo un recorrido continuo por Aristóbulo del Valle desde la calle Peltier hasta el Torreón de Regatas, en Maipú.