Las estafas van tomando nuevas formas en medio de la pandemia y es necesario estar informado sobre el avance de las mismas. En este caso se trata del DEBIN, una herramienta que ofrecen los bancos pero que es utilizada para engañar y obtener dinero de las cuentas bancarias.

Las estafas con este instrumento están a la orden del día y como todavia no mucha gente la conoce, cae en el engaño. El DEBIN es un medio de pago que debita un monto de tu cuenta (lo cobra en línea) de manera inmediata solicitando tu autorización previa.

Es decir, que en vez de pedir los datos para pagar cuando compramos un producto o servicio el DEBIN permite que quien te va a vender ese producto o servicio te envíe un link de pago, con el monto a debitar de tu cuenta.

Esta «facilidad» que ofrece la herramienta ya fue usada en muchas estafas donde alguien envía un DEBIN diciendo que está enviando dinero y la persona hace click y acepta el DEBIN y lo que está aceptando realmente es que le saquen plata de su cuenta.

¿Cómo funciona?

Según el Banco Central de la República Argentina, se basa en un conjunto de reglas y procesos que permiten realizar el cobro inmediato. Está disponible para operar en banca por internet, en banca móvil y otros canales que disponga oportunamente el Banco Central de la República Argentina.

Recibís una solicitud de autorización de débito del receptor de los fondos (cobrador, vendedor o prestador de servicios). Das tu autorización para que el débito se resuelva en línea. Se debita de tu cuenta y se acredita en el momento en la cuenta del beneficiario.

– En pesos y dólares.

– Todos los días, las 24 hs.

– Los débitos son gratuitos.

La acreditación tiene costo y se te informará antes de la confirmación de la operación.

¿Qué debo hacer para no ser estafado con DEBIN?

Si bien este tipo de transacciones surgió el 15 de septiembre de 2017, no mucha gente conoce sobre el tema. Por eso es que para evitar caer en estas estafas es importante tomarse el tiempo de entender y leer bien lo que se está haciendo y, si el supuesto pagador se pone insistente o ansioso, dudar aun más y no ceder a las presiones. Tal vez se pierde una venta pero no se cae en la trampa.

Ejemplo de un DEBIN