Las multas para los que no voten en el balotaje

El próximo domingo 19 de noviembre se llevará adelante el balotaje que enfrentará al libertario, Javier Milei, y al ministro de Economía, Sergio Massa.

En el caso de los ciudadanos que no estén exceptuados y que no vayan a votar en los comicios, tendrán dos meses para justificar la ausencia y en caso de no hacerlo serán sancionados con una multa.

Las multas están definidas por la cantidad de ausencias a los comicios:

Primera ausencia: $50

Segunda ausencia: $100

Tercera ausencia: $200

Cuarta ausencia: $400

Quinta ausencia: $500

En caso de no pagar la multa, los ciudadanos tendrán sanciones e ingresarán al Registro Nacional de Infractores. Solamente será retirado cuando abone.