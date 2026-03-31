Las mujeres que financiaron el departamento de Adorni aseguran que no lo conocen

El patrimonio de Manuel Adorni sumó un nuevo capítulo de sospechas que complica su situación judicial luego de que una investigación periodística reveló que el jefe de Gabinete adquirió un departamento en la calle Miró, en una zona exclusiva de Caballito, por un valor total de 230.000 dólares.

Lo llamativo de la operación, firmada en noviembre pasado, es que se concretó mediante una hipoteca no bancaria de 200.000 dólares otorgada por dos particulares que aseguran no tener relación con él.

Acreedoras que no conocen al deudor

Según publica Clarín, las supuestas prestamistas son Beatriz Viegas (72) y Claudia Sbabo (64), dos jubiladas que figuran en el Registro de la Propiedad Inmueble como acreedoras del crédito que cubrió el 87% del valor del inmueble.

Sin embargo, al ser consultadas sobre el vínculo, la respuesta fue sorpresiva. Viegas afirmó tajantemente: “No, la verdad que no”, al ser consultada si conocía a Adorni o si le había cedido dinero en forma de hipoteca.

En el caso de Sbabo, una persona que respondió a su teléfono también negó cualquier conocimiento del funcionario o sobre la transacción inmobiliaria en la calle Miró.

Investigación patrimonial en curso

Este inmueble se suma a la casa en el country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz, escriturada a nombre de su esposa, Bettina Angeletti, por la que abonan expensas de casi $ 700 mil.

Mientras la Justicia analiza estos movimientos, el foco permanece en cómo dos jubiladas terminaron financiando el desembarco de Adorni en una de las áreas más caras de la Ciudad de Buenos Aires.