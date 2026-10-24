Las lluvias provocaron complicaciones en dos departamentos del Valle de Uco

Las precipitaciones registradas entre el viernes 23 y la mañana de este sábado 24 de octubre provocaron distintas complicaciones en Mendoza. En el Valle de Uco, Tupungato y San Carlos reportaron viviendas anegadas, mientras que las autoridades mantienen el monitoreo de las condiciones meteorológicas.

De acuerdo con el relevamiento de la Dirección Provincial de Defensa Civil, actualizado hasta las 7 de este sábado, Tupungato registró una vivienda anegada y San Carlos informó otro episodio de las mismas características. Si bien el reporte no detalla otros incidentes en estos departamentos, las lluvias forman parte de un panorama provincial que dejó 62 novedades vinculadas con diferentes contingencias.

En el resto de Mendoza, los inconvenientes incluyeron filtraciones, caída de árboles y ramas, cables cortados, socavones, derrumbes y problemas en viviendas. Guaymallén concentró la mayor cantidad de reportes, con 20 novedades, seguido por San Rafael, con 18.

La situación más delicada se registró en el sur provincial, donde la creciente del río Diamante obligó a evacuar a cinco personas en la zona de Las Cañaditas, en Cañada Seca. Además, otras 12 personas se autoevacuaron. Defensa Civil también monitoreaba el paraje Los Coroneles, en Cuadro Benegas, ante la posibilidad de nuevas evacuaciones por el aumento del caudal.

Según el informe oficial, a las 4.09 se habían levantado tres compuertas del dique Galileo Vitale, con una descarga de 70 metros cúbicos por segundo hacia el río Diamante.

En este contexto, la Dirección Provincial de Defensa Civil continúa monitoreando la situación meteorológica y recopilando información de los municipios para evaluar la evolución de las contingencias provocadas por las precipitaciones.