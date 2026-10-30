Las lluvias intensas prometen una temporada complicada para los festivales y las vendimias mendocinas

Las autoridades provinciales y municipales de Mendoza comenzaron a ajustar la planificación de los eventos multitudinarios previstos para los próximos meses ante el pronóstico de tormentas frecuentes asociadas al fenómeno climático del Súper Niño. La reprogramación de fechas, el traslado a espacios cerrados y la suspensión preventiva de espectáculos son algunas de las medidas que se evalúan para proteger al público, los artistas y los equipos de trabajo.

El subsecretario de Cultura de Mendoza, Diego Gareca, explicó que ya se trabaja en protocolos para afrontar posibles contingencias, con especial atención a los espectáculos al aire libre. Según indicó, se analiza trasladar algunas actividades a teatros y otros espacios cubiertos, además de reservar fechas alternativas para eventuales reprogramaciones. El Acto Central de la Fiesta Nacional de la Vendimia, previsto para el 6 de marzo de 2027, también contará con alternativas en la agenda. Gareca remarcó que la prioridad será evitar situaciones de riesgo y que las decisiones dependerán de las condiciones meteorológicas de cada jornada.

En Godoy Cruz, la organización de la Fiesta Provincial de la Cerveza, programada para el fin de semana largo del 5 al 8 de diciembre, contempla uno o dos días de respaldo para modificar el cronograma si fuera necesario. El director de Cultura departamental, Héctor Rosas, señaló al medio Los Andes que la lluvia no implica automáticamente la suspensión de un espectáculo, siempre que las condiciones técnicas y de seguridad permitan su realización. En Tunuyán, la planificación del Festival Nacional de la Tonada y de la Vendimia departamental también deberá contemplar posibles cambios, mientras que la definición de la grilla artística de la Tonada se realizará más cerca de la fecha, con información meteorológica más precisa.

Otros departamentos también preparan medidas preventivas. En Rivadavia, los organizadores prevén incorporar cláusulas contractuales que permitan reprogramar las presentaciones de artistas y disponer de espacios techados para el festival Rivadavia Canta al País y la fiesta vendimial. En Malargüe, en tanto, la organización de la 40.ª edición de la Fiesta Nacional del Chivo, prevista para enero de 2027, reforzará la coordinación entre Bomberos, Defensa Civil y los servicios de emergencia. Las decisiones finales dependerán de la intensidad de las tormentas y de las condiciones de seguridad de cada predio, en un verano en el que los principales encuentros culturales de Mendoza deberán adaptarse a un escenario climático desafiante.