Las lluvias golpearon con fuerza a Mendoza: viviendas anegadas en el Valle de Uco y más de 250 incidentes en la provincia

Las lluvias registradas desde el viernes 23 de octubre provocaron distintos inconvenientes en Mendoza. En el Valle de Uco, puntualmente, hubo 32 incidencias, según el último relevamiento de la Dirección Provincial de Defensa Civil, actualizado hasta las 8 de la mañana de este domingo 25.

Dentro de la región, en Tunuyá se reportaron 12 viviendas anegadas en cuatro asentamientos, mientras que Tupungato contabilizó otros 14 incidentes y San Carlos, seis.

De acuerdo con el informe oficial, los episodios registrados en Tunuyán corresponden a viviendas anegadas en los asentamientos Los Ceibos, Los Alejos, Unión y Progreso y Cuadro Estación.

En Tupungato, el balance incluyó 12 filtraciones de techo, una vivienda anegada y un árbol caído. En San Carlos, en tanto, se contabilizaron cuatro filtraciones de techo y dos viviendas anegadas.

De esta manera, los tres departamentos del Valle de Uco reunieron 32 novedades vinculadas con las precipitaciones, en un contexto en el que Defensa Civil continúa siguiendo la evolución de las condiciones meteorológicas.

La situación en el resto de Mendoza

En total, Mendoza contabilizó 252 incidencias desde que comenzaron las precipitaciones, el viernes. Luján encabezó la lista, con 93 reportes, de los cuales 86 correspondieron a filtraciones de techo. También se registraron dos viviendas anegadas, una situación de bache o socavón, un derrumbe parcial de techo y tres pedidos de asistencia social.

Detrás se ubicó Las Heras, con 34 novedades, entre ellas ocho viviendas anegadas, seis derrumbes parciales de techo, diez filtraciones y distintos inconvenientes vinculados con árboles, ramas y postes. Guaymallén sumó 25 reportes, principalmente por filtraciones de techo, con 12 casos, además de árboles o ramas caídas, socavones y otros daños.

En la Ciudad de Mendoza se informaron diez novedades, mientras que Godoy Cruz y Maipú registraron 11 cada uno. Los incidentes incluyeron viviendas anegadas, filtraciones, caída de árboles o ramas, problemas con cables y derrumbes parciales o de paredes.

Otros departamentos también reportaron inconvenientes. San Martín contabilizó siete novedades, Lavalle y Malargüe registraron tres cada uno y Santa Rosa informó otras tres. En este último departamento, los reportes estuvieron vinculados con árboles y postes caídos.

Por su parte, General Alvear, Rivadavia, La Paz y Junín no registraron novedades en el balance informado por Defensa Civil.

Evacuaron a 17 personas en San Rafael por la creciente del río Diamante

Uno de los episodios de mayor impacto se registró en el sur provincial. En San Rafael, la creciente del río Diamante obligó a evacuar a 17 personas en la zona de Las Cañaditas, en Cañada Seca.

El departamento acumuló 20 novedades en total, entre las que también se informaron dos episodios de ramas caídas y el derrumbe parcial de una vivienda. El reporte no precisó otros detalles sobre la situación de las personas evacuadas.

Ante este panorama, la Dirección Provincial de Defensa Civil mantiene el monitoreo de las condiciones meteorológicas y recopila los reportes de las áreas municipales para seguir la evolución de los incidentes asociados a las precipitaciones.