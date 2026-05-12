Las irregularidades detrás de la millonaria sanción a la empresa proveedora de alimentos en hospital El Sauce

El Gobierno confirmó la penalización impuesta a la firma encargada de proveer el servicio de alimentación en el Hospital Escuela de Salud Mental El Sauce. La decisión se formalizó este martes mediante el decreto 471, publicado en el Boletín Oficial, a través del cual el Poder Ejecutivo rechazó el Recurso de Alzada presentado por la contratista y dejó firme una multa equivalente al 20% de su facturación mensual.

El dictamen administrativo pone fin a un extenso proceso de evaluación que se originó a raíz de las reiteradas denuncias del área de nutrición del nosocomio, las cuales daban cuenta de severas fallas en la logística y en la infraestructura del servicio.

De acuerdo con las inspecciones técnicas que comenzaron a registrarse a finales de 2024, la empresa prestataria incurrió en diversos incumplimientos contractuales. Entre los puntos más críticos señalados por las autoridades del hospital se destacan:

Logística deficiente: traslado de las raciones alimentarias en vehículos que no cumplían con las condiciones óptimas.

Fallas edilicias y operativas en la cocina: mal funcionamiento de los anafes, falta de equipamiento básico como escurridores de vajilla y ausencia de extractores de aire en la campana central.

A pesar de que el nosocomio emitió intimaciones previas para que la firma regularizara su situación de acuerdo con las exigencias del pliego, auditorías posteriores demostraron que las deficiencias no fueron subsanadas a tiempo.

Ante la penalización inicial, la compañía intentó apelar la medida alegando supuestos vicios de legalidad y falta de argumentos en la resolución. Sin embargo, el dictamen de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, respaldado por la Asesoría de Gobierno, desestimó los descargos al considerar que el proceso se ajustó estrictamente a la normativa vigente, la cual habilita la aplicación de multas ante la sola verificación de las anomalías.

Por otro lado, el decreto no solo ratifica la multa económica debido a que la empresa no pudo rebatir las pruebas en su contra, sino que además ordena un apercibimiento formal en el Registro Único de Proveedores (RUP) a través de la Dirección General de Contrataciones Públicas.