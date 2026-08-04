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CIUDAD DE MENDOZA

Las infancias conocerán la Vendimia a través del teatro en la Ciudad

La reina y la virreina de la Ciudad protagonizan una obra destinada a estudiantes de nivel inicial y primario por el Día del Niño.

La Ciudad de Mendoza pondrá en escena, por el mes de las infancias, una propuesta teatral para acercar la Vendimia a los más chicos. La actividad estará destinada a estudiantes de nivel inicial y primario y contará con la participación de la reina departamental de la Ciudad de Mendoza 2026, María Celeste Sammartino, y la virreina Sofía Agustina Sosa Puciarelli.

De que trata la obra:

La obra narra la historia de una niña que cree haber sido elegida reina de la Vendimia. A partir de esa idea, comienza un recorrido junto a las soberanas de la Ciudad, quienes le mostrarán el verdadero significado de esta celebración, su historia y el papel que cumple en la identidad mendocina.

Con música, humor y una puesta en escena pensada para el público infantil, la propuesta busca que los estudiantes conozcan de manera entretenida una de las tradiciones más importantes de la provincia. Además de rescatar el valor cultural de la Vendimia, la obra pone el foco en el trabajo de las familias vinculadas a la vitivinicultura.

La propuesta tendrá lugar el jueves 20 de agosto, con funciones a las 10.30 y 15 horas en el Teatro Mendoza. La participación será sin costo y las escuelas interesadas deberán inscribirse previamente a través de este formulario.

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