Las Heras, otra vez epicentro de polémicas: una millonaria licitación genera dudas

El Partido Justicialista (PJ) de Las Heras puso en agenda la licitación del servicio de recolección de residuos del departamento, cuyo presupuesto estimado asciende a $288.000 millones y contempla un contrato por ocho años. La fuerza política convocó a una conferencia de prensa para exponer sus cuestionamientos sobre el proceso y plantear dudas respecto del uso de los recursos públicos que administra Francisco Lo Presti.

El encuentro se realizará este viernes 16 de octubre, a las 12, en la explanada de la Municipalidad de Las Heras, ubicada en la intersección de San Martín y Rivadavia. La convocatoria incluye a representantes del PJ local, legisladores y concejales, quienes anticiparon que darán a conocer sus observaciones sobre el procedimiento licitatorio.

Según informó el peronismo en la convocatoria, uno de los ejes de la presentación será el análisis de los mecanismos de control previstos para una contratación de esta magnitud. También buscarán poner en discusión las garantías de transparencia que debe ofrecer el proceso, en función del volumen de fondos involucrados y de la extensión del vínculo contractual.

La cifra de $288.000 millones y el plazo de ocho años ubican a la contratación entre los asuntos de mayor impacto presupuestario para la administración municipal, dado que comprometería recursos públicos durante varias gestiones.

La iniciativa del PJ abre un nuevo frente de discusión política en Las Heras en torno a la prestación de un servicio esencial para el funcionamiento del departamento. La recolección de residuos representa una de las obligaciones centrales de los municipios y requiere contratos que definan las condiciones del servicio, los costos y las responsabilidades de las partes.

Por el momento, la convocatoria partidaria no detalla cuáles son las observaciones específicas que formulará la oposición ni identifica posibles irregularidades en el procedimiento. Esos planteos, según adelantaron, serán expuestos durante la conferencia de prensa.

La presentación permitirá conocer los argumentos del peronismo frente a la licitación y determinar qué aspectos del proceso considera necesario revisar. La información difundida tampoco incluye la respuesta del Ejecutivo municipal ante los cuestionamientos anticipados.