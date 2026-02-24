Las Heras: los vecinos podrán reportar infracciones graves en rutas con videos y mensajes

La Municipalidad de Las Heras, a través del decreto 240, permitirá el uso de registros digitales enviados por terceros para sancionar conductas temerarias en rutas nacionales y provinciales que atraviesan el ejido urbano.

La medida busca atacar directamente las maniobras de conducción peligrosa que, hasta ahora, solían quedar impunes por la falta de presencia física constante de agentes en cada tramo de la ruta.

¿Cómo funcionará el sistema?

A diferencia de las cuestionadas “fotomultas” automáticas, este mecanismo se basa en la intervención humana directa. El proceso se activa de la siguiente manera:

Recepción: Se habilitará una línea de mensajería instantánea (WhatsApp o similar) para recibir videos o fotos de infracciones en curso. Validación: La Secretaría de Seguridad Ciudadana analizará el material para verificar su autenticidad y gravedad. Acción: Si se comprueba el riesgo, se procederá a la interceptación preventiva del vehículo más adelante en la ruta para identificar al conductor y labrar el acta.

El envío del video no genera una multa automática ni constituye una denuncia formal por sí solo; funciona como una “alerta operativa” para que los inspectores actúen.

Infracciones que estarán bajo la lupa

El decreto es específico sobre qué conductas pueden reportarse. Solo se aplicará a faltas graves tipificadas en la Ley Provincial Nº 9024 que no requieran instrumental técnico:

Adelantamiento en doble línea amarilla.

Sobrepaso en curvas, puentes o cruces señalizados.

Circulación en contramano.

Maniobras temerarias que pongan en riesgo la vida de terceros.

¿Qué queda afuera? El sistema no servirá para sancionar excesos de velocidad, alcoholemia o falta de VTV, ya que estas faltas exigen cinemómetros, alcoholímetros o inspección mecánica oficial.

Legalidad y Privacidad

Para evitar controversias legales, el municipio aclaró que se respetará la cadena de custodia de las imágenes y la Ley de Protección de Datos Personales (25.326). Además, se advirtió que el envío malicioso de material falso o editado tendrá consecuencias legales para el remitente.

Con esta normativa, el municipio ejerce su potestad de control sobre las rutas que atraviesan su territorio, coordinando esfuerzos con Nación y Provincia para reducir la siniestralidad vial en puntos críticos.