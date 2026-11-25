La Municipalidad de Las Heras puso en marcha el proceso licitatorio para adquirir las cajas navideñas destinadas a su personal. Se trata de la licitación 1076, que contempla la compra de 2.548 unidades con un presupuesto oficial o monto total informado de $28.704.264,00.

De acuerdo con los datos de la convocatoria, el acto de apertura de sobres se llevará a cabo el próximo 3 de diciembre.

Qué incluye cada caja navideña

La contratación prevé armar cada entrega con productos tradicionales de las fiestas de fin de año. Según el detalle informado, cada caja está compuesta por: