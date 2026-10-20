Las Heras: Fiscalía de Estado pide suspender la licitación de residuos

El multimillonario contrato para la recolección de residuos y la limpieza urbana en el departamento de Las Heras ingresó en una fase de fuerte incertidumbre institucional.

A pocos días de concretarse la apertura de propuestas económicas, la Fiscalía de Estado emitió una recomendación técnica para pausar el procedimiento licitatorio mientras investiga presuntas irregularidades administrativas y presupuestarias, según señala diario El Sol.

La medida preventiva responde a una presentación formulada por un vecino del municipio contra la Licitación Pública 1061. Dicho concurso busca otorgar la concesión del servicio por un plazo de ocho años (96 meses), con un presupuesto oficial asignado de $288.000 millones.

Las alertas que encendió el organismo de control

A través del Dictamen 813/26, suscrito por la Dirección de Asuntos Administrativos, el ente fiscalizador remarcó la falta de documentación e informes técnicos clave para validar la transparencia y legalidad del proceso.

Entre los principales cuestionamientos presentados ante el organismo destacan:

Falta de aval legislativo: se objeta que el Ejecutivo municipal haya convocado la licitación mediante un decreto propio, obviando la intervención del Concejo Deliberante para autorizar un compromiso financiero que excederá la presente gestión.

Incertidumbre en las partidas presupuestarias: la presentación cuestiona la forma en que se imputó el gasto. Se advierte que solo hay un registro preventivo de $2.800 millones para un mes de 2026, dejando el resto de los compromisos (que se extienden hasta 2034) bajo reservas presupuestarias sin la autorización formal adecuada.

Cuestionamiento a la duración del contrato: la norma general de Administración Financiera (Ley 8.706) limita los gastos que comprometan presupuestos futuros. Fiscalía de Estado solicitó al municipio justificar técnicamente por qué este servicio requiere un período excepcional de ocho años de duración.

Frente a la sugerencia emitida por el órgano fiscalizador, desde la comuna lasherina confirmaron la recepción del requerimiento, pero descartaron de momento frenar el cronograma previsto.

Cabe aclarar que la recomendación de Fiscalía de Estado no implica una anulación ni una prohibición absoluta, sino una advertencia prudencial para evitar que el proceso avance sin haber aclarado las dudas legales de fondo.

Una vez que el municipio entregue los dictámenes jurídicos, contables y financieros requeridos, el área de Asuntos Administrativos volverá a evaluar el expediente para emitir un fallo definitivo sobre la viabilidad de la megaprestación.