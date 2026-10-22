Las Heras: comenzó el proceso para que el municipio recupere los millones que embolsaron Orozco y Ortiz

La condena de Daniel Orozco y Janina Ortiz por corrupción abrió una nueva etapa en la causa de las cooperativas fantasma de Las Heras: ahora, el objetivo es que el Estado recupere el dinero que salió de las arcas municipales. El Ministerio Público Fiscal ya remitió la sentencia y los peritajes a la Fiscalía de Estado, que deberá analizar cómo avanzar con el reclamo.

El fiscal de Estado, Fernando Simón, confirmó a Radio Mitre que recibió la documentación judicial y que comenzará a estudiar las alternativas para recuperar los fondos. Según el peritaje incorporado a las actuaciones, el perjuicio económico actualizado ronda los $435 millones, aunque Simón aclaró que el organismo deberá verificar los montos antes de definir la estrategia.

“Vamos a empezar a estudiar el tema tranquilamente, pero con la mayor premura posible”, señaló el funcionario. También adelantó que buscará coordinar con la Municipalidad de Las Heras, ya que, si se concreta una recuperación de fondos, el dinero debería regresar al municipio, que fue el damnificado.

Una condena sin devolución automática

Orozco y Ortiz fueron condenados a tres años de prisión en suspenso e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, luego de admitir su culpabilidad por el delito de peculado doloso. La causa investigó el desvío de $35,5 millones destinados a la cooperativa de trabajo Manos a la Obra, una suma que, con la actualización correspondiente, hoy supera ampliamente el monto original.

Sin embargo, la sentencia penal no incluyó una devolución automática de los fondos. Para intentar recuperar el dinero, el Estado deberá avanzar por la vía civil mediante una acción por daños y perjuicios.

La Fiscalía de Estado también tendrá que compatibilizar ese reclamo con las multas y los cargos impuestos por el Tribunal de Cuentas a los involucrados. La intención, según explicó Simón, es encontrar el mecanismo que permita alcanzar el mayor recupero posible.

El funcionario evitó anticipar plazos y sostuvo que durante la próxima semana prevé mantener conversaciones con el municipio y el Tribunal de Cuentas para definir los pasos a seguir.

Así, después de la condena penal, comienza otra discusión: si el Estado podrá convertir el reconocimiento judicial del desvío en una recuperación efectiva de los recursos públicos. Por ahora, los $435 millones son el monto estimado del perjuicio; el desafío será determinar cuánto puede recuperarse y de qué manera.