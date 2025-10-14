Las heladas tardías se sintieron con fuerza en el Valle de Uco: qué zonas fueron las más afectadas

Nuevamente, el frío extremo se sintió fuera de temporada y llegó para lastimar a los cultivos de frutas con carozo y la vid del Valle de Uco. Eventualidad que se viene repitiendo desde el sábado por la noche y que ya se vivió dos veces durante la semana.

Por lo que se comunicó, dos noches fueron consecutivas con heladas, primero se dio en la madrugada del domingo y luego en las primeras horas del lunes 13. Situación que golpea a los productores de distintas localidades con varias horas de temperaturas extremas.

Y es que, los frutales de carozo tienden a sufrir estas bajas temperaturas, especialmente los ciruelos, duraznos, cerezos y damascos; pues desde que empezó la primavera, estos han sufrido 5 heladas en menos de un mes y varias han sido consecutivas.

Situación similar en los viñedos, pues la caída de la térmica ingresa al territorio en plena brotación de las plantas. Lo que termina obligando a los productores a encender los quemadores para combatir este frío y cuidar sus plantaciones lo más que se pueda.

Qué zona sufrieron más

Entre las zonas que peor la pasaron, según la Dirección de Contingencias Climáticas, aparecen Tunuyán y el departamento de San Carlos. Lugares donde se lograron detectar temperaturas cercanas a los -2,5 grados por varias horas.

Lo cual fue un golpe duro a los distritos como la villa cabecera de Tunuyán, Colonia Las Rosas y Vista Flores, además de las zonas de Pareditas y El Cepillo en San Carlos. Puntos que vienen viviendo temperaturas muy atípicos para la época del año.