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Las Fuerzas Armadas tendrán un aumento salarial en noviembre: cuánto cobrará cada rango

Los nuevos haberes varían según la jerarquía y habrá otra actualización prevista para diciembre. Conocé los detalles en la nota.

Los integrantes de las Fuerzas Armadas argentinas recibirán en noviembre de 2026 un nuevo incremento salarial, de acuerdo con la escala fijada por el Gobierno nacional. La actualización alcanzará a oficiales, suboficiales y personal voluntario, con montos diferenciados según el rango y la fuerza a la que pertenezcan.

La medida fue establecida mediante la Resolución Conjunta 44/2026, publicada en el Boletín Oficial el 1 de septiembre, que contempla aumentos mensuales entre septiembre y diciembre. Con los nuevos valores, los rangos más altos percibirán haberes superiores a los $3,7 millones, mientras que los correspondientes al personal voluntario comenzarán en poco más de $809.000.

Entre los principales rangos, un Teniente General, Almirante o Brigadier General cobrará $3.727.347 mensuales. En tanto, un General de División, Vicealmirante o Brigadier Mayor percibirá $3.323.975, mientras que el haber de un Coronel, Capitán de Navío o Comodoro será de $2.652.673. Para los suboficiales, el monto correspondiente a un Suboficial Mayor ascenderá a $1.863.670 y el de un Cabo Primero llegará a $1.038.028. Por su parte, un Voluntario de Segunda o Marinero de Segunda cobrará $809.838.

La escala también prevé una nueva actualización salarial en diciembre, de aproximadamente el 1,5%. Con ese incremento, el haber de un Teniente General, Almirante o Brigadier General llegará a $3.783.257, mientras que el de un Voluntario de Segunda o Marinero de Segunda será de $821.986. Los importes informados corresponden a los haberes mensuales establecidos oficialmente; el sueldo de bolsillo puede variar según la antigüedad, los suplementos, los adicionales y los descuentos aplicables a cada integrante.

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