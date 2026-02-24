Las familias argentinas gastaron menos en enero, pese a un leve repunte mensual

El consumo de los hogares argentinos registró en enero una caída interanual del 0,8%, una suba del 0,7% frente a diciembre de 2025, según el Indicador de Consumo (IC) elaborado por la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC). El dato marca el tercer mes consecutivo de variaciones interanuales negativas, tras un primer semestre de 2025 con cifras positivas.

El indicador releva la demanda de bienes y servicios finales por parte de las familias y permite ampliar el análisis sobre la actividad económica nacional. En este contexto, el ingreso nominal promedio por hogar se ubicó en $2.719.000, mientras que, descontando la inflación, el poder adquisitivo se mantuvo en niveles similares a los de diciembre.

La inflación de enero fue del 2,9%, el quinto mes consecutivo con el IPC por encima del 2%, y alcanzó un 32,4% interanual, lo que continúa condicionando las decisiones de consumo.

El comportamiento del gasto fue heterogéneo según los rubros. Vivienda, alquileres y servicios públicos lideraron con un crecimiento interanual del 7,1%, mientras que indumentaria y calzado cayeron 0,8%. En transporte y vehículos, el consumo se mantuvo prácticamente estancado, con una baja del 0,1%, vinculada a la desaceleración en el patentamiento de automóviles y motocicletas. En tanto, recreación y cultura retrocedieron 3,7%, y el resto de los rubros mostró una caída conjunta del 2,9%.

El informe advierte que el acceso al crédito sigue limitado por la volatilidad de las tasas de interés, lo que impacta en la compra de bienes durables, como electrodomésticos y viviendas. Además, se detectó un estancamiento en el uso de tarjetas de crédito y préstamos personales.

De cara a los próximos meses, la CAC señaló que será clave observar si el consumo masivo logra recuperarse o si se consolida una nueva composición del gasto en los hogares argentinos.