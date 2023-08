Las explicaciones de Omar de Marchi tras festejar el triunfo de Milei con los demócratas

El domingo el candidato a presidente de La Libertad Avanza, Javier Milei, tuvo un arrasador triunfo en la provincia de Mendoza. Por supuesto que los primeros en festejar fueron los libertarios y demócratas que son sus aliados.

Sin embargo, uno de los que se sumó a la celebración fue el candidato a gobernador de La Unión Mendocina (LAUM), Omar de Marchi, que no dudó en ir a saludar a la dirigencia. Esto le valió varias críticas desde los sectores opositores, acusándolo de “oportunista”.

Consultado por este tema, en declaraciones radiales, el lujanino aclaró que LAUM está integrada por el Partido Libertario y el Partido Demócrata.

“La provincia tiene muchos problemas desde hace mucho tiempo. Hace 13 años no genera empleo, tenemos los peores sueldos docentes de Argentina. El gobernador se tiene que ocupar de esos problemas y no de las chicanas, evidentemente les ha molestado perder. Los líderes se quedan al lado de su tropa, principalmente en las derrotas, Cornejo y Suarez mandaron a otros a poner la cara frente a una derrota fuerte”, señaló el diputado nacional.

Con respecto a Milei y sobre la posibilidad de que se sumen a respaldarlo de cara a las generales, De Marchi no dio mayores precisiones e intentó centrar la atención sobre Mendoza.

“Por un lado, el Partido Libertario y el PD integran La Unión Mendocina. Segundo, LAUM se articula por varios motivos y uno de ellos es la defensa irrestricta de Mendoza por cualquier interés nacional. No hay que olvidarse que Milei en la elección anterior difundió un video donde dijo que no hay que votar a Cornejo ni al Frente Elegí. No significa nada, nadie quiere colgarse de nada, trabajamos por una alternativa mendocina”, insistió el candidato a gobernador.

De todas formas, De Marchi aclaró que como las elecciones nacionales se realizarán un mes después de las provinciales y en el caso de ganar, adelantó que le exigirán a los candidatos nacionales que firmen un compromiso “vinculado con el deterioro que la Nación le genera a Mendoza”.

Por último aclaró: “LAUM no tiene candidatos nacionales, es un espacio mendocino. Nos corrimos del confort del poder nacional y provincial, arrancamos desde el llano”.