Las escuelas técnicas ya producen su propia energía con paneles solares

El Ministerio de Educación de Mendoza completó la primera etapa del plan de energía solar en escuelas técnicas. Son 20 los establecimientos de 12 departamentos que ya cuentan con paneles fotovoltaicos en funcionamiento, lo que les permite generar parte de su consumo eléctrico.

El programa combina modernización edilicia, reducción de costos y formación en energías renovables. Alumnos y docentes de orientaciones como electricidad, electromecánica y energías limpias participaron activamente en la instalación y adaptación de los sistemas.

Entre junio y noviembre se colocaron 700 paneles, que suman una potencia de 350 kW. Desde 2026, la producción anual podría rondar los 450 MWh, equivalente al consumo de unas 120 familias. Esto representaría un ahorro cercano a los 117 millones de pesos por año y evitaría la emisión de 208 toneladas de CO₂, una reducción similar a retirar 45 autos de circulación o plantar 10 mil algarrobos.

Foto: cortesía Prensa DGE

Además del impacto ambiental y económico, la iniciativa incorporó un gran componente pedagógico. Las escuelas realizan mediciones en tiempo real, análisis de producción y mantenimiento preventivo, e integran la tecnología a proyectos curriculares vinculados al uso de energías renovables.

Para 2026 está prevista una segunda etapa, que ampliará la capacidad instalada, fortalecerá el programa Educa ConCiencia, sumará formación profesional y modernizará luminarias y sistemas eléctricos en más instituciones técnicas.