Las empresas radicadas en el Parque Industrial de Luján tendrán un importante beneficio

La Municipalidad de Luján de Cuyo oficializó la ampliación del régimen de exenciones de tasas municipales para firmas radicadas en el Parque Industrial Municipal (PIM). La medida quedó establecida a través del Decreto Nº 719, publicado en el Boletín Oficial con fecha 20 de abril de 2026, y apunta a fortalecer la inversión y el desarrollo económico en el departamento.

La normativa dispone una exención del 100% sobre prácticamente la totalidad de las tasas municipales. El beneficio alcanza tasas por servicios generales, derechos de inspección, habilitaciones comerciales e industriales, derechos y aforos de construcción, así como tasas ambientales y cualquier otro gravamen vigente o que pudiera crearse a futuro.

Desde el Ejecutivo municipal destacaron que el esquema configura un marco altamente competitivo para la radicación y permanencia de empresas dentro del parque. No obstante, el decreto establece dos excepciones: quedan excluidos el servicio de agua potable y los costos vinculados a la factibilidad de agua corriente y cloacas.

En paralelo, la disposición introduce mayor flexibilidad en el requisito de empleo local. Si bien se mantiene como criterio general que al menos el 70% del personal tenga domicilio en Luján de Cuyo, se contemplan situaciones particulares. Entre ellas, el traslado de empresas desde otras jurisdicciones que no puedan modificar de inmediato su plantel, y aquellas actividades que demanden perfiles técnicos o profesionales que no se encuentren disponibles en el ámbito local.

El control del cumplimiento de estas condiciones estará a cargo de la Dirección de Desarrollo Industrial, organismo que deberá emitir informes vinculantes tanto para el otorgamiento como para la continuidad del beneficio. Además, las empresas deberán acreditar anualmente que no registran deudas municipales y que cumplen con sus obligaciones fiscales, bajo apercibimiento de perder la exención.