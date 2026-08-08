Las dos caras del consumo: crece el gasto privado, pero los argentinos compran menos productos básicos

El consumo en la Argentina atraviesa una situación marcada por fuertes contrastes. Mientras los indicadores generales muestran un crecimiento del gasto privado, las compras cotidianas de los hogares, especialmente de productos de consumo masivo, siguen sin recuperarse.

La diferencia entre ambos indicadores abre interrogantes sobre cómo impacta la situación económica en el bolsillo de los argentinos. Mientras algunos rubros muestran dinamismo, las ventas en supermercados, autoservicios y otros canales vinculados a los productos básicos continúan mostrando dificultades.

Según datos de la consultora Scentia, el consumo masivo representa unos 33.500 millones de dólares, equivalente aproximadamente al 7% del consumo privado y al 5% del Producto Bruto Interno (PBI).

En contraste, el consumo privado en su conjunto alcanza unos 500.000 millones de dólares y está compuesto en un 55% por bienes y un 45% por servicios.

El consumo masivo sigue sin recuperarse

Los últimos números muestran que la recuperación no llega de igual manera a todos los sectores.

En junio, el consumo masivo terminó 2,7% por debajo del nivel registrado durante el mismo mes de 2025. La diferencia es todavía mayor al realizar una comparación más extensa: el volumen de ventas se encuentra 17% por debajo de enero de 2023.

El dato contrasta con los niveles del consumo privado general que el Gobierno nacional viene destacando como una señal positiva de la economía.

La explicación estaría, en parte, en los diferentes comportamientos que integran ese indicador. El consumo privado contempla no solamente alimentos, bebidas y artículos de primera necesidad, sino también servicios y otro tipo de bienes.

Por este motivo, un crecimiento del indicador general no necesariamente significa que las familias estén comprando más productos en supermercados o comercios de cercanía.

Un consumidor que mira cada vez más los precios

Los especialistas también detectaron cambios en los hábitos de compra. Los argentinos se muestran más racionales y cuidadosos al momento de gastar, producto de la necesidad de reorganizar el presupuesto familiar.

Las decisiones de consumo están cada vez más condicionadas por el precio y por la búsqueda de alternativas que permitan reducir gastos.

En ese escenario, las empresas también comenzaron a revisar sus estrategias para adaptarse a consumidores que comparan más antes de comprar y evalúan con mayor detenimiento dónde destinar sus ingresos.

Osvaldo del Río, titular de Scentia, sostuvo durante el CtB Summit, organizado por la Cámara de Empresas de Investigación Social y de Mercado (CEIM), que el consumo masivo tiene una importancia que trasciende los números económicos.

Según explicó, se trata de uno de los indicadores que más inciden sobre el humor social porque está directamente relacionado con las compras que las personas realizan en su vida cotidiana.

La situación cobra además especial relevancia en un contexto político en el que la evolución del bolsillo de los hogares puede convertirse en un factor determinante para evaluar la marcha de la economía.

De esta manera, los datos muestran dos realidades simultáneas: mientras el gasto privado general alcanza niveles elevados, una parte importante de los argentinos continúa restringiendo sus compras habituales y ajustando sus decisiones de consumo.