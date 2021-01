Hasta el momento no hay definición con respecto al ciclo lectivo 2021 y aún no se sabe si la pandemia dejará que las clases puedan ser de carácter presencial. Sin embargo, este año la cuota de los colegios privados de Mendoza aumentará un 10%, los que tienen subsidio por parte del Gobierno, y entre el 30% y 35% lo que no cuentan con aporte Estatal.

Lo cierto es que muchos colegios han comenzado a notificar a los padres de los aumentos correspondientes, como es el caso de los colegios que no cuentan con ayuda del Gobierno, pero el incremento, en muchos casos, hace que las familias hagan números para contemplar en la economía familiar los nuevos valores en las cuotas, teniendo en cuenta que los sueldos no se han incrementado en ese porcentaje.

Tarifas congeladas durante el 2020

Durante el año que acaba de concluir las tarifas en los colegios de gestión privada estuvieron congeladas, es por eso que la Dirección General de Escuelas (DGE) estableció la nueva “escala de equidad” donde se fija el valor máximo de cuota o arancel programático.

La medida fue anunciada mediante la Resolución Nº 3.174, publicada en el Boletín Oficial y entre los fundamentos de la medida, el director José Thomas esgrimió: “Las asociaciones que representan a los colegios de enseñanza pública de gestión privada, han puesto de manifiesto la necesidad de incrementar los montos de la escala de equidad vigente, a fin de adecuarlos a la realidad económica actual».

Ante este escenario desde la DGE realizaron un análisis valorado y justificado de la solicitud presentada por las asociaciones que representan a los colegios de enseñanza pública de gestión privada para determinar el porcentaje de aumento.

Las escalas de aumentos

Las escalas de equidad dispuestas en el Nivel Primario para el 2021 serían $2.481 con un aporte del 100%, $2.742 (90%), $3.042 (80%), $3.362 (70%), $3.722 (60%), $4121 (50%), $4.565 (40%), $4.970 (30%).

En el Nivel Secundario iría de $3.064 (100%), $3.422 (90%), $3.966 (80%), $4.377(70%), $4.808 (60%), $5.216 (50%), $ 5.644 (40%), $6.225 (30%).

Para el Nivel Especial el calor sería de $4.419 (100%) y de $5.216 (50%). Y para el Nivel Superior en la cuota programática sería $3.388,00 (100%), $6.776 (80%), $10.164 (40%).

En los colegios que no tienen subsidio la cuota subiría de $5.300 a $6.800, un aumento del 30% que es lo que algunas instituciones notificaron a los padres.