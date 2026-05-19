Search
Instagram Facebook Twitter
las-cuatro-estaciones
STREAMING

“Las cuatro estaciones” renueva su historia y trasladará su próxima temporada a Italia

La exitosa ficción volverá con nuevos escenarios y una apuesta internacional que llevará la trama al corazón de Europa.

La serie Las cuatro estaciones tendrá una nueva temporada y llegará con importantes cambios. La producción confirmó su regreso para 2026 con una historia renovada que dejará atrás sus escenarios habituales para instalarse en Italia, donde transcurrirá gran parte de la nueva trama.

El cambio de locación marcará un giro importante en la ficción, que buscará combinar drama, romance y nuevos personajes en ciudades italianas que funcionarán como eje narrativo de esta etapa. Según trascendió, la producción apostará a una estética más internacional y a conflictos atravesados por la distancia, los vínculos familiares y los secretos del pasado.

La nueva temporada mantendrá parte del elenco original, aunque también incorporará actores italianos y figuras invitadas para reforzar la identidad europea de la historia. Además, habrá nuevos romances y tensiones entre los protagonistas.

El rodaje comenzará en los próximos meses y se desarrollará entre distintas ciudades de Italia, con exteriores que tendrán un fuerte protagonismo visual. Desde la producción aseguran que esta etapa buscará “expandir el universo” de la serie y darle un aire completamente distinto sin perder la esencia que conquistó al público.

ETIQUETAS:

nueva temporadaLas Cuatr EstacionesserieItalia

+ Noticias

PAGOS Y BENEFICIOS

ANSES actualiza los topes de ingresos para cobrar SUAF desde junio

Por: Violeta Díaz Costa

STREAMING

“Las cuatro estaciones” renueva su historia y trasladará su próxima temporada a Italia

Por: Violeta Díaz Costa

sesión

Paritarias: los acuerdos con gremios quedaron blindados en la Legislatura

Por: Redacción NDI

formación para el trabajo

Mendoza suma una nueva capacitación minera: lanzan la formación de perforista en INSUTEC

Por: Redacción NDI

preocupación

El Gobierno avanza contra la Zona Fría y en Mendoza unos 400 mil hogares podrían perder el subsidio

Por: María Orozco

disfrute

San Carlos prepara actividades deportivas para el fin de semana largo

Por: Redacción NDI
Instagram Facebook Twitter