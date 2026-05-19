“Las cuatro estaciones” renueva su historia y trasladará su próxima temporada a Italia

La serie Las cuatro estaciones tendrá una nueva temporada y llegará con importantes cambios. La producción confirmó su regreso para 2026 con una historia renovada que dejará atrás sus escenarios habituales para instalarse en Italia, donde transcurrirá gran parte de la nueva trama.

El cambio de locación marcará un giro importante en la ficción, que buscará combinar drama, romance y nuevos personajes en ciudades italianas que funcionarán como eje narrativo de esta etapa. Según trascendió, la producción apostará a una estética más internacional y a conflictos atravesados por la distancia, los vínculos familiares y los secretos del pasado.

La nueva temporada mantendrá parte del elenco original, aunque también incorporará actores italianos y figuras invitadas para reforzar la identidad europea de la historia. Además, habrá nuevos romances y tensiones entre los protagonistas.

El rodaje comenzará en los próximos meses y se desarrollará entre distintas ciudades de Italia, con exteriores que tendrán un fuerte protagonismo visual. Desde la producción aseguran que esta etapa buscará “expandir el universo” de la serie y darle un aire completamente distinto sin perder la esencia que conquistó al público.