Las crecientes cortaron el camino entre Potrerillos y Tupungato: hay vehículos varados

La circulación por la Ruta Provincial 89 permanece interrumpida a la altura del primer badén, en Potrerillos, luego de que una bajada de creciente sobre el arroyo Las Mulas cubriera la calzada con agua y material de arrastre. El fenómeno afectó el tramo que conecta Las Vegas, en Luján de Cuyo, con La Carrera, en Tupungato, y dejó vehículos varados a ambos lados del sector inhabilitado.

El corte se mantiene de manera preventiva hasta que disminuya el caudal del arroyo y las condiciones permitan el ingreso de personal especializado para realizar las tareas de limpieza y reacondicionamiento del camino. Mientras tanto, efectivos policiales permanecen en la zona para custodiar el sector y asistir a los conductores. Por el momento, no se informó cuándo podría restablecerse la circulación.

El episodio se suma a las consecuencias de las intensas tormentas que se vienen registrando en distintos puntos de Mendoza. Los reportes del Centro de Operaciones de Radar de AEMSA registraron precipitaciones fuertes y episodios de granizo en diferentes departamentos, incluido Tupungato. Además, la Dirección de Hidráulica provincial advirtió sobre un escenario de mayor inestabilidad climática, con lluvias por encima de los valores habituales y posibles crecidas vinculadas tanto a las precipitaciones como al deshielo cordillerano.

La Ruta Provincial 89 es un corredor que conecta San José, en Tupungato, con Las Vegas, en Potrerillos, y constituye una vía de comunicación para vecinos, productores y visitantes de ambas zonas. Debido a las condiciones actuales, se recomienda evitar el tramo afectado y respetar las indicaciones del personal que trabaja en el lugar hasta que se confirme su habilitación.