Las claves para no caer en estafas en el CyberMonday

Desde las primeras horas de este lunes 2 y hasta el miércoles 4 de noviembre inclusive, se desarrolla en todo el país una nueva edición del CyberMonday 2026. A lo largo de estos días, cientos de marcas ofrecen rebajas, cuotas y promociones en rubros diversos.
Sin embargo, en paralelo a la avalancha de promociones, proliferan los riesgos de ciberdelitos: páginas web clonadas, enlaces sospechosos con ofertas irrisorias y maniobras de robo de datos bancarios.
El ingreso seguro: portales oficiales y verificación de enlaces del Cyber Monday
La primera barrera defensiva está en el modo de acceder a las tiendas. La recomendación principal es entrar siempre a través de la web oficial del evento organizada por la Cámara Argentina de Comercio Electrónico: www.cybermonday.com.ar.
- Desconfiar de links en WhatsApp o correos: no hacer clic en enlaces abreviados o cadenas que ofrezcan descuentos inverosímiles.
- Controlar la dirección URL: chequear que empiece con https:// y exhiba el candado de seguridad, aunque esto no garantiza por sí solo la autenticidad total. Lo más seguro es tipear manualmente el dominio de la empresa en la barra de navegación.
- No operar en redes Wi-Fi abiertas: evitar conexiones públicas de bares, plazas o transportes para abonar compras o ingresar a cuentas bancarias, ya que la información no viaja encriptada de forma segura.
Derecho a arrepentirse y garantías legales
Para quienes adquieran productos por canales electrónicos, la legislación argentina establece protecciones específicas que las empresas deben cumplir:
- Botón de arrepentimiento y 10 días: los usuarios cuentan con un plazo de diez días corridos para cancelar la compra sin costo alguno ni penalidad, contados a partir de que se recibe el producto o se celebra el contrato (lo que suceda último). Los gastos de devolución corren por cuenta del vendedor.
- Garantía legal mínima: todo artículo nuevo dispone de una cobertura legal mínima de seis meses contra desperfectos de fabricación o fallas operativas.
- Comprobantes y capturas: es clave guardar facturas digitales, códigos de seguimiento y capturas de pantalla de la oferta para sustentar cualquier futuro reclamo ante Defensa del Consumidor.