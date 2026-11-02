Las claves para no caer en estafas en el CyberMonday

Desde las primeras horas de este lunes 2 y hasta el miércoles 4 de noviembre inclusive, se desarrolla en todo el país una nueva edición del CyberMonday 2026. A lo largo de estos días, cientos de marcas ofrecen rebajas, cuotas y promociones en rubros diversos.

Sin embargo, en paralelo a la avalancha de promociones, proliferan los riesgos de ciberdelitos: páginas web clonadas, enlaces sospechosos con ofertas irrisorias y maniobras de robo de datos bancarios.

El ingreso seguro: portales oficiales y verificación de enlaces del Cyber Monday

La primera barrera defensiva está en el modo de acceder a las tiendas. La recomendación principal es entrar siempre a través de la web oficial del evento organizada por la Cámara Argentina de Comercio Electrónico: www.cybermonday.com.ar.

Desconfiar de links en WhatsApp o correos: no hacer clic en enlaces abreviados o cadenas que ofrezcan descuentos inverosímiles.

no hacer clic en o que ofrezcan descuentos inverosímiles. Controlar la dirección URL: chequear que empiece con https:// y exhiba el candado de seguridad, aunque esto no garantiza por sí solo la autenticidad total. Lo más seguro es tipear manualmente el dominio de la empresa en la barra de navegación.

chequear que empiece con y exhiba el candado de seguridad, aunque esto no garantiza por sí solo la autenticidad total. Lo más seguro es tipear manualmente el dominio de la empresa en la barra de navegación. No operar en redes Wi-Fi abiertas: evitar conexiones públicas de bares, plazas o transportes para abonar compras o ingresar a cuentas bancarias, ya que la información no viaja encriptada de forma segura.

Derecho a arrepentirse y garantías legales

Para quienes adquieran productos por canales electrónicos, la legislación argentina establece protecciones específicas que las empresas deben cumplir: