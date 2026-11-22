El Valle de Uco es uno de los principales polos de producción de cerezas de Mendoza, con aproximadamente 500 hectáreas destinadas a este cultivo entre Tunuyán, Tupungato y San Carlos. El departamento tupungatino concentra la mayor superficie implantada de la región y la actividad representa una importante fuente de trabajo y generación de ingresos. Según referentes de la Cámara de Cerezas de Mendoza, la zona alcanza una producción estimada de 4.500 toneladas por temporada, de las cuales unas 1.500 se destinan a la exportación, principalmente hacia mercados como Inglaterra, China y España.

Sin embargo, la campaña 2026 comenzó con dificultades. Las condiciones climáticas provocaron un retraso de aproximadamente dos semanas en el inicio de la cosecha, que habitualmente comienza durante la segunda quincena de octubre. A las heladas tardías y las primeras caídas de granizo se sumaron las lluvias persistentes y la menor radiación solar, factores que afectan el desarrollo y la calidad de los frutos. Productores del Valle de Uco estimaron que la cosecha podría ubicarse un 30% por debajo de un año promedio. Además, advirtieron que el exceso de agua puede provocar rajaduras en las cerezas y reducir la cantidad de fruta apta para su comercialización.

A las complicaciones productivas se suma la competencia comercial con Chile. El ingreso de cerezas importadas, algunas de ellas con problemas de calidad, genera presión sobre los precios y dificulta la comercialización de la producción local. De acuerdo con Facundo Quirós (en diálogo con el Uno), gerente de la Cámara de la Cereza de Mendoza, el kilo de fruta chilena ronda los $18.000 en el Mercado Central de Buenos Aires, mientras que las cerezas mendocinas de calidad superior alcanzan aproximadamente los $22.000. Esta diferencia también representa un desafío para los productores del Valle de Uco, cuya actividad depende de sostener estándares de calidad para competir tanto en el mercado interno como en el internacional.

Frente a este panorama, la incorporación de tecnología aparece como una de las principales herramientas para proteger los cultivos. Entre las alternativas se encuentran los cobertores para evitar que las lluvias dañen los frutos y los sistemas de riego destinados a combatir las heladas. La actividad también tiene un impacto directo en el empleo regional, ya que la recolección se realiza manualmente y requiere trabajadores especializados. En ese contexto, el comportamiento del clima durante las próximas semanas y la capacidad de los establecimientos para proteger sus plantaciones serán determinantes para el resultado de la temporada.