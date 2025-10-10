Las Casas Abiertas: el Fader proyectará Quinografía

En el marco de la segunda edición de Las Casas Abiertas, se proyectará el documental Quinografía el sábado 11 de octubre a las 21 h en el Museo Emiliano Guiñazú – Casa de Fader. La entrada será libre y gratuita.

Con imágenes y testimonios inéditos, Quinografía recorre los espacios donde Quino desarrolló su creatividad, su obra, sus afectos y los lugares más significativos de su vida. Este busca mostrar al artista más allá de su fama internacional, revelando a un hombre que, tras una vida de reconocimiento, volvió a Mendoza para reencontrarse con su origen.

La producción incluye entrevistas exclusivas con Joaquín Salvador Lavado (Quino), familiares y figuras destacadas de la cultura iberoamericana. Filmada en más de quince locaciones de seis países y en cuatro idiomas, ofrece un retrato íntimo y universal del gran humorista gráfico mendocino.

Dirigida por Rodolfo Cardone y con la participación de Donoso, los realizadores de Lagunas y Buenos Aires al Pacífico, la película ha tenido presencia en festivales internacionales como Hamburgo, Biarritz y Viena.

Durante la jornada, los visitantes también podrán recorrer la muestra Silencio compartido, de los artistas Ángel Gil, Rebeca Sarelli y Antonio Sarelli, que se exhibe en el Museo Provincial de Bellas Artes Emiliano Guiñazú, ubicado en San Martín 3651, Mayor Drummond, Luján de Cuyo.

Las Casas Abiertas, organizada por el Gobierno de Mendoza a través del Ente Mendoza Turismo (Emetur), propone un recorrido cultural y turístico por el patrimonio vivo de la provincia. Del 10 al 12 de octubre se desarrollarán experiencias gastronómicas, artísticas y musicales, junto a charlas, recorridos guiados y proyecciones de cine local.