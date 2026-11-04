Las candidatas a Reina de la Vendimia 2027 de San Carlos, una por una

La Vendimia 2027 comienza este viernes, en San Carlos, con la elección de las sucesoras en el acto central de Virginia Milagros Gómez Coronel y Agostina Muriel Berón Gorrindo, que fueron elegidas reina y virreina el 17 de noviembre del año pasado.
Denominada “Legado de Luz y Vendimia”, la fiesta de los sancarlinos dará inicio al calendario vendimial, en una noche especial en la que se coronará a la nueva soberana departamental.
Para la elección, hay 8 candidatas:
- Agustina Abril Aguirre (Estética Luz y Glam).
- Valentina Giamportone Ferreira (Villa Chacón).
- Damaris Mariana Méndez Villega (Pareditas).
- Sofía Abril Gómez Correa (Eugenio Bustos).
- Abril Lourdes Mulet (Villa San Carlos).
- María Pía Valenzuela Rizantti (Escuela de Danzas Siente el Ritmo).
- Irupé Berenice González Videla (Estudio de Danzas Árabes EDA).
- Candela Marcela Alarcón (Mega Feria San Carlos).