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Vendimia 2027

Las candidatas a Reina de la Vendimia 2027 de San Carlos, una por una

Ocho representantes se preparan para vivir una experiencia única, llevando el nombre de sus distritos e instituciones. Coméntanos a quién apoyas.

La Vendimia 2027 comienza este viernes, en San Carlos, con la elección de las sucesoras en el acto central de Virginia Milagros Gómez Coronel y Agostina Muriel Berón Gorrindo, que fueron elegidas reina y virreina el 17 de noviembre del año pasado.

Denominada “Legado de Luz y Vendimia”, la fiesta de los sancarlinos dará inicio al calendario vendimial, en una noche especial en la que se coronará a la nueva soberana departamental.

Para la elección, hay 8 candidatas:

  • Agustina Abril Aguirre (Estética Luz y Glam).
  • Valentina Giamportone Ferreira (Villa Chacón).
  • Damaris Mariana Méndez Villega (Pareditas).
  • Sofía Abril Gómez Correa (Eugenio Bustos).
  • Abril Lourdes Mulet (Villa San Carlos).
  • María Pía Valenzuela Rizantti (Escuela de Danzas Siente el Ritmo).
  • Irupé Berenice González Videla (Estudio de Danzas Árabes EDA).
  • Candela Marcela Alarcón (Mega Feria San Carlos).

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