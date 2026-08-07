Las cámaras comerciales del Valle de Uco mostraron su preocupación por la inestabilidad política entre Brasil y Argentina

Durante la jornada del jueves, las tres cámaras comerciales del Valle de Uco emitieron un comunicado en conjunto mostrando la preocupación sobre las posibles consecuencias que puede traer la ruptura de relaciones diplomáticas con el país vecino. Esto de cara a los dichos del presidente Javier Milei sobre Lula Da Silva, y la decisión de este último de retirar al embajador de Brasil, Julio Bitelli, de su puesto en Argentina.

Esta situación ha generado muchísima repercursión en el plano político durante los últimos días, debido a que se desconoce cómo podría afectar a las economías regionales o a las propias relaciones políticas entre dos de los gobiernos más fuertes dentro del continente y, aún más, en el Mercosur.

Frente a esta situación, las cámaras de comercio de la región tomaron la decisión de firmar una carta mostrando su preocupación sobre lo que pueden significar estas discrepancias entre gestiones para todos los productores del Valle de Uco, ya que Brasil es uno de los grandes compradores históricos de aquello que se cosecha dentro de los departamentos de Tunuyán, San Carlos y Tupungato.

El comunicado reza que las organizaciones “expresan su preocupación por la situación diplomática que atraviesan la República Argentina y la República Federativa del Brasil, entendiendo que toda tensión institucional entre ambos países genera incertidumbre para el comercio, las inversiones y el desarrollo de las economías regionales”.

A lo que sumaron: “Brasil constituye el principal socio comercial de la Argentina y uno de los destinos más relevantes para las exportaciones de Mendoza. En el caso del Valle de Uco, esta relación adquiere una importancia estratégica, ya que gran parte de los productos que distinguen a nuestra región encuentran en el mercado brasileño uno de sus principales destinos comerciales”

Posteriormente, desde las cámaras aseguraron que “en un contexto que ya presenta importantes desafíos para los productores y exportadores, cualquier deterioro en las relaciones bilaterales incrementa la incertidumbre y puede afectar la planificación de inversiones, la apertura de nuevos mercados y la consolidación de los existentes”.

Finalmente, sumaron: “Las cámaras regionales alentamos a la Cancillería Argentina y a la Embajada de la República Federativa del Brasil en la Argentina a fortalecer el diálogo, restablecer plenamente los canales diplomáticos e institucionales y priorizar una agenda de cooperación que resguarde los intereses productivos de ambos países”.

Además, desde Diario NDI hablamos con Juan Asqueta, Encargado de Turismo de CCIAT, quien nos comentó que: “Como fieles creyentes de la institucionalidad, estamos preocupados por el hecho de romper relaciones diplomáticas con Brasil. Ya que, es un socio comercial muy importante para la región y principalmente para el Valle de Uco, porque nuestra matriz productiva es la agricultura y uno de los principales destinos de nuestros productos es justamente ese país. Así que, la preocupación surge por el miedo a lo que puede pasar con la retirada del embajador brasileño de Argentina con respecto a la producción de nuestra zona y el país”.