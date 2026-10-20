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Las autoridades debieron rescatar a tres personas que tuvieron problemas en caminatas por la montaña

Los procedimientos se realizaron en el cerro La Cruz, en Uspallata, y en la Quebrada de Isidris. Un joven que sufrió una lesión fue evacuado y trasladado al hospital, mientras que dos mujeres desorientadas fueron localizadas y acompañadas de regreso.

En los últimos días, la Unidad de Patrulla de Rescate y Auxilio en Montaña desplegó operativos en el cerro La Cruz, en Uspallata, y en la Quebrada de Isidris.

Asistencia y evacuación en el cerro La Cruz

El primer procedimiento se realizó en el cerro La Cruz, en Uspallata, donde un hombre sufrió una caída mientras descendía durante una caminata y se golpeó la rodilla izquierda.

Al llegar al lugar, el personal de rescate le brindó las primeras atenciones, inmovilizó la zona afectada y realizó el descenso mediante una tabla rígida de rescate.

Posteriormente, una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) evaluó al paciente, constató un traumatismo en el miembro inferior, a la altura de la rodilla izquierda, y lo trasladó al Hospital de Uspallata para recibir atención médica.

Localizaron a dos mujeres en la Quebrada de Isidris

El segundo operativo se desarrolló en la Quebrada de Isidris, donde dos mujeres que descendían de la zona se desorientaron debido a la escasa visibilidad y al horario, y perdieron el sendero de regreso hacia la base del cerro Arco.

Tras recibir el aviso a través del Centro Estratégico de Operaciones (CEO), personal especializado inició la búsqueda con motocicletas y un vehículo. Finalmente, ambas fueron localizadas en el sector conocido como la bajada del Mal Paso. Las mujeres se encontraban en buen estado de salud.

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