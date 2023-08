Las autoridades buscan ordenar el tránsito de miles de camiones varados hacia Chile

Ante la incertidumbre que rodea la fecha de reactivación del Sistema Integrado Cristo Redentor, que se vio afectado por un intenso temporal depositando más de 3 metros de nieve, las autoridades están tomando medidas para gestionar la situación de los numerosos camiones atrapados en la espera de cruzar la frontera. La Asociación Propietarios de Camiones de Mendoza (Aprocam) ha instado a los transportistas a acudir al Área de Control Integrado (ACI) con el objetivo de coordinar un plan para el cruce de la cordillera.

Sin una fecha definitiva para la reapertura del paso, las autoridades tomarán medidas para organizar a los miles de camiones que se encuentran parados a lo largo de la ruta y que aún no han completado sus trámites documentales.

Vialidad Nacional trabajando en el despeje de la ruta , curva de Soberania pic.twitter.com/x5qeJHFyC7 — Paso Cristo Redentor (@PasoCRMza) August 25, 2023

De acuerdo con fuentes oficiales, aproximadamente 300 camiones están preparados para partir en Uspallata. Asimismo, otros 200 aguardan en las instalaciones de YPF y alrededor de 130 se encuentran en la EG3. Se prevé que este viernes estos últimos se dirijan al ACI para iniciar los procesos de documentación.

Aquellos camioneros originarios de Mendoza, San Juan y San Luis ya han regresado, dejando la principal preocupación concentrada en la zona que se extiende desde la Mercosur de Luján hasta Desaguadero, donde los camiones permanecen sin sus conductores correspondientes.

La medida consiste en que los camioneros se dirijan a Uspallata para ordenar sus vehículos, de modo que estén preparados para el momento de la reapertura. Esto adquiere mayor importancia si se considera que alrededor de 3 mil camiones tienen previsto cruzar hacia el país vecino.

A pesar de las afirmaciones de Aprocam de que la frontera podría reabrirse el sábado, fuentes chilenas sugieren que la ruta no estará disponible hasta el lunes. Esto se debe a diversos motivos. En primer lugar, aún no se ha culminado la remoción de la gran cantidad de nieve que cubre la carretera, por lo que no se permitirá el tránsito hasta que las condiciones de seguridad sean óptimas.

Asimismo, en el Complejo Horcones del lado argentino no hay suministro de agua ni electricidad, lo que ha paralizado las operaciones de los funcionarios en ese lugar. Se ha filtrado información sobre la avería de la máquina quitanieves en el lado argentino, lo que estaría retrasando las labores de limpieza.