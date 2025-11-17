La inteligencia artificial seleccionó a través de ChatGPT, y según su criterio, cuáles son las tresmejores playas que existen en la Costa Atlántica Argentina.

En el listado figuran balnearios muy conocidos de la provincia de Buenos Aires. “La costa atlántica argentina cuenta con varias playas hermosas, cada una con su encanto único“, expresó la IA sobre la explicación de su selección.

Las 3 playas más lindas de la Costa Atlántica, según la inteligencia artificial

Mar del Plata

“Como uno de los destinos de playa más populares de Argentina, Mar del Plata ofrece una extensa costa con playas como La Bristol y Playa Grande, que son conocidas por su belleza y servicios turísticos”.

Pinamar

“Con dunas y una costa extensa, Pinamar es conocida por sus playas hermosas y su entorno natural”.

Cariló

“Esta exclusiva localidad cuenta con playas tranquilas y bosques que crean un ambiente encantador”.