Search
Instagram Facebook Twitter
reinas mayores
CONCURSO

Lanzaron la inscripción para elegir a la reina y al rey de Personas Mayores de la Ciudad de Mendoza

La Municipalidad abrió el registro para mayores de 60 años que representen a instituciones, con el objetivo de valorar el rol activo de los adultos.

La Ciudad de Mendoza habilitó las inscripciones para postularse como Reina o Rey Departamental de Personas Mayores. La convocatoria está dirigida a personas de 60 años o más que representen a asociaciones, centros de jubilados, clubes de día u otras instituciones con sede en la ciudad.

Al mismo, pueden postularse mayores de 60 años que representen a instituciones vinculadas a la población mayor. Cada entidad decide internamente a sus representantes.

Foto: cortesía prensa Ciudad de Mendoza

Las inscripciones estarán abiertas hasta el martes 9 de diciembre. Se pueden realizar de dos maneras:

  • Presencial: de lunes a viernes, de 8.30 a 13.30, en el Departamento de Integración Social para las Personas Mayores (3° piso, Ala Oeste del edificio municipal, 9 de Julio 500), presentando DNI.
  • Por teléfono: llamando al 261 449-5296 o al 261 449-5362.

La iniciativa busca promover un envejecimiento activo y saludable, reconociendo y valorando la trayectoria, la experiencia y la participación social de los adultos mayores. No se trata solo de una coronación simbólica, sino de visibilizar su aporte cotidiano a la comunidad.

ETIQUETAS:

Ciudad de MendozaiscribcionesReina de Personas mayores

+ Noticias

PAGOS JUBILADOS

¿Cuánto cobrarán jubilados por la mínima con aguinaldo en diciembre?

Por: Violeta Díaz Costa

CONCURSO

Lanzaron la inscripción para elegir a la reina y al rey de Personas Mayores de la Ciudad de Mendoza

Por: Violeta Díaz Costa

VENDIMIA

Vendimia 2026: comienzan las audiciones para artistas

Por: Violeta Díaz Costa

Sorprendió a todos

A 5 años de su muerte, se reactivó la cuenta en Instagram de Maradona

Por: Agustin Zamora

No se retira

Presti pasaría a “disponibilidad” para asumir en el Ministerio de Defensa

Por: Agustin Zamora

retenciones

Un mendocino se ganó más de $152 millones en el Telekino: con cuánto se queda el Estado

Por: Redacción NDI
Instagram Facebook Twitter