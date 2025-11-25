Lanzaron la inscripción para elegir a la reina y al rey de Personas Mayores de la Ciudad de Mendoza

La Ciudad de Mendoza habilitó las inscripciones para postularse como Reina o Rey Departamental de Personas Mayores. La convocatoria está dirigida a personas de 60 años o más que representen a asociaciones, centros de jubilados, clubes de día u otras instituciones con sede en la ciudad.

Al mismo, pueden postularse mayores de 60 años que representen a instituciones vinculadas a la población mayor. Cada entidad decide internamente a sus representantes.

Foto: cortesía prensa Ciudad de Mendoza

Las inscripciones estarán abiertas hasta el martes 9 de diciembre. Se pueden realizar de dos maneras:

Presencial: de lunes a viernes, de 8.30 a 13.30, en el Departamento de Integración Social para las Personas Mayores (3° piso, Ala Oeste del edificio municipal, 9 de Julio 500), presentando DNI.

de lunes a viernes, de 8.30 a 13.30, en el Departamento de Integración Social para las Personas Mayores (3° piso, Ala Oeste del edificio municipal, 9 de Julio 500), presentando DNI. Por teléfono: llamando al 261 449-5296 o al 261 449-5362.

La iniciativa busca promover un envejecimiento activo y saludable, reconociendo y valorando la trayectoria, la experiencia y la participación social de los adultos mayores. No se trata solo de una coronación simbólica, sino de visibilizar su aporte cotidiano a la comunidad.