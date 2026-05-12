Lanzan un ciclo de capacitación sobre gestión del talento para pymes mendocinas

El Gobierno de Mendoza presentó un nuevo ciclo de capacitaciones orientado a fortalecer la gestión del talento humano en pequeñas y medianas empresas de la provincia. La propuesta busca brindar herramientas prácticas para mejorar el liderazgo, el trabajo en equipo y la organización interna de las pymes.

La iniciativa está destinada a empresarios, emprendedores y responsables de recursos humanos que deseen incorporar estrategias vinculadas al desarrollo de equipos, la retención de talentos y la mejora del clima laboral. Según indicaron desde la organización, el objetivo es acompañar el crecimiento del sector productivo mediante la profesionalización de la gestión empresarial.

El ciclo incluirá encuentros presenciales y espacios de formación donde especialistas abordarán temas relacionados con liderazgo, comunicación organizacional, planificación y desarrollo de habilidades para la conducción de equipos de trabajo. Además, se apuntará a generar herramientas que permitan a las empresas adaptarse a los nuevos desafíos del mercado laboral.

Desde el Ejecutivo provincial destacaron que este tipo de programas forman parte de una estrategia para fortalecer la competitividad de las pymes mendocinas y promover la generación de empleo de calidad en la provincia.

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