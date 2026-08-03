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CULTURA

Lanzan la cuarta edición del concurso literario “Cartas a alguien”

La convocatoria está dirigida a personas mayores de 18 años de todo el país que quieran participar con una carta inédita.

Arrancó la cuarta edición del Certamen Literario Nacional “Cartas a alguien”, una propuesta que invita a escritores y aficionados de todo el país a contar una historia a través del formato epistolar. La iniciativa, impulsada por la Subsecretaría de Cultura de Mendoza, busca seguir promoviendo la creación literaria y darle un nuevo espacio a un género que no es muy común hoy en día.

La convocatoria está destinada a personas mayores de 14 años, quienes podrán participar con una única carta original, inédita y escrita en español. Los trabajos no deberán haber sido publicados ni premiados en otros concursos.

La convocatoria está destinada a personas mayores de 14 años residentes de Argentina. Las obras deberán enviarse exclusivamente por correo electrónico a cultura@alvearmendoza.gob.ar hasta el lunes 31 de agosto. Las bases y condiciones pueden consultarse aquí.

A diferencia de otros certámenes, la consigna es abierta, aquí cada participante podrá elegir libremente a quién dirigir su carta. Puede tratarse de una persona real, un personaje histórico, alguien imaginario o incluso de un destinatario que nunca llegue a leer esas palabras.

Las obras serán evaluadas por un jurado integrado por reconocidos escritores y especialistas, que tendrá en cuenta la calidad literaria, la originalidad y el manejo del género epistolar al momento de seleccionar a los ganadores.

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