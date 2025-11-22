Lanús le ganó por penales a Atlético Mineiro y es el nuevo campéon de la Copa Sudamericana 2025

Este sábado, de la mano de Nahuel Losada, Lanús venció a Atlético Mineiro y se consagró campeón de la Copa Sudamericana 2025. Tras 120 minutos sin goles, el conjunto dirigido por Mauricio Pellegrino se impuso por penales por 5 a 4. El partido se jugó en el estadio Ueno Defensores del Chaco, en Paraguay, y contó con el arbitraje del chileno Piero Maza.

El Granate y el Galo se veían las caras en el estadio Ueno Defensores del Chaco de Paraguay con un único objetivo: levantar la Copa Sudamericana 2025.

Pese a tratarse de una final continental que reunía a los dos mejores equipos de la competición, el nivel del juego fue bajo. Con jugadores más abocados a la lucha y a la disciplina táctica, las situaciones de peligro brillaron por su ausencia.

Dentro de la paridad del encuentro, fueron los brasileros quienes insinuaron algo más, aunque sin demasiada profundidad. La más clara estuvo en los pies de Bernard, que estrelló un tiro libre contra el palo de Losada.

Tras 90′ en los que los equipos no se sacaron ventajas, la final se fue a tiempo extra. En los 30′ adicionales, fue el Granate el que parecía más entero físicamente y amagó en varias ocasiones con desnivelar el marcador. Sin embargo, la más clara sería de los Galos: a los 111′ Losada se disfrazó de superhéroe para atajarle un mano a mano a Gabriel Texeira.

Luego de 120′ sin goles, el campeón se definiría por penales. En la tanda desde los once metros, nuevamente Losada se erigiría como figura. Con una actuación imperial, el arquero granate atajó tres penales en una serie que se alargó más de la cuenta.

Las cosas habían empezado torcidas para los argentinos debido a que Everson le atajó el remate a Walter Bou. Sin embargo, Losada rápidamente apagaría el incendio al contenerle la ejecución a Hulk. En el cuarto penal, nuevamente aparecería el arquero argentino para dejar al Granate en una situación inmejorable con un nuevo atajadón ante -otra vez- Texeira.

La película parecía guionada para que Lautaro Acosta -ídolo de Lanús que se retira a fin de año- anotara el gol decisivo. Pese a la oportunidad histórica, el Laucha marró su penal y le abría nuevamente la puerta a los brasileros. El arquero Everson anotó la quinta ejecución de los brasileros para que todo volviera a foja cero. Finalmente, y luego de que Watson convirtiera su penal, Losada aparecería por tercera vez en la tanda para atajarle el remate a Hugo para darle así al Granate su segunda Copa Sudamericana.