Lanús le ganó a Universidad de Chile y es finalista de la Copa Sudamericana

La esquina de Ramón Cabrero y Héctor Guidi otra vez se tiñe de ilusión. Lanús volvió a escribir otra página dorada en sus 110 años de historia. Porque más allá de lo que suceda en la final de la Copa Sudamericana, que será ante el poderoso Atlético Mineiro de Jorge Sampaoli, el equipo argentino ya se ganó el respeto.

El único gol del partido fue anotado por Rodrigo Castillo a los 16 minutos del segundo tiempo, tras una jugada de contraataque donde eludió al arquero rival

La final, dónde se medirá con el Galo, será el 22 de noviembre en Asunción, Paraguay. Una vez consumada la clasificación del Granate, los jugadores de ambos equipos protagonizaron una feroz batalla campal que empañaron los festejos.

Afortunadamente, la riña no terminó en mayores, y el equipo argentinos pudo terminar de festejar e irá por su segunda corona en su tercera final, tras perder con Defensa y Justicia en 2020 y ganar la del 2013, cuándo enfrentó a Ponte Preta de Brasil.

El Granate, que ya está clasificado a los playoffs del Clausura y que el lunes visitará a Banfield, irá por la revancha de lo que le pasó el año pasado, cuando por muy poco no pudo llegar a la final frente a Racing. Ahora irá por todo frente a un gigante como el Mineiro. ¿Cómo no soñar?