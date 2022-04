La cantante y actriz «Lali» le habló a Agustina, después de conocer su historia. Le pidió que baile y se quiera y además la invitó a su show en Buenos Aires.

Luego de que se conocieran imágenes de la pequeña llorando y diciendo no querer ir más a la escuela, las redes sociales y los medios de comunicación se hicieron eco de la problemática que afecta a muchos niños, dentro y fuera de la escuela.

El caso de bullying de Agustina de Tupungato tiene trascendencia nacional; en este caso la cantante y actriz Lali Espósito le habló a la pequeña y la invitó a uno de sus shows.

El mensaje de Lali

«Este video es para mi amiga hermosa Agustina…yo no se si vos me conoces pero yo a vos si. Digo amiga porque me encantaría ser tu amiga, pasa que vos estas en Mendoza y yo en Buenos Aires, bueno ahora en España pero soy de Buenos Aires y quería mandarte este saludo, mandarte mucho amor, decirte que me estuve enterando que sos hermosa, que te gusta bailar, que te gusta pintar, que te gusta hacer de todo, que sos lo más. Me lo dijo tu mamá Verónica».

La invitación de Lali para Agus

«No hay que llorar, hay que estar contentos porque uno siempre tiene que amarse y uno tiene mucha gente que lo quiere. Mirá la gente que tenes alrededor, yo me estuve enterando de todo Agus. Yo me tuve enterando de todo Agus, yo también te quiero decir que te quiero que te mando un beso, que te mando mucha energía, que la pases bien, que te pongas música y bailes».

«Te quería invitar a uno de los shows en Buenos Aires, a uno de mis conciertos con tu mamá para que vengas a pasarla bomba como mereces, como las reinas merecen; pasarla bien, bailar y divertirse».

La historia de Agustina

La historia de la pequeña se conoció cuando Mariela, tía de la nena publicó videos en sus redes sociales. «Mi Dios que está pasando, no quería hacerlo público! Pero basta! Ella es mi sobrina y recibe bullying todos los días en la escuela! Tan solo tiene 6 añitos! Basta de bullying. Los niños también sufren, dice el breve mensaje de Mariela, la tía de una pequeña de Tupungato que no quiere asistir más a la escuela.

Inmediatamente miles de personas conocieron su historia y repudiaron el bullying, como así también se conocieron más casos de pequeños que no habían querido contar sus experiencias.