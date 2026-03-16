Laboratorio Abierto: la Ciudad invita a participar de los talleres

La Ciudad de Mendoza pondrá en marcha una nueva edición de Laboratorio Abierto, una propuesta que incluirá talleres participativos destinados a vecinos interesados en debatir y aportar ideas sobre el desarrollo urbano.

La iniciativa comenzará el 18 de marzo a las 18 y se desarrollará a lo largo del mes con distintos encuentros en la capital mendocina. El objetivo es generar espacios de intercambio donde la comunidad pueda informarse, dialogar y sumar miradas sobre temas vinculados con los usos del suelo y la zonificación, que regulan cómo se organizan comercios y construcciones en cada sector de la ciudad.

Desde el municipio explicaron que estos talleres buscan abrir el debate sobre el presente y el futuro del desarrollo urbano, promoviendo la participación de quienes viven o trabajan en la ciudad. De esta manera, se busca identificar necesidades, desafíos y oportunidades para mejorar la planificación urbana.

Además, la propuesta apunta a construir una mirada compartida sobre las dinámicas comerciales y urbanas, con la idea de orientar un crecimiento equilibrado y sostenible para Mendoza. En ese proceso, la participación vecinal se considera clave para diseñar una ciudad más cercana a la vida cotidiana de quienes la habitan y la recorren diariamente.