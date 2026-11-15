LAB Superior presentará 58 proyectos creativos de estudiantes y egresados mendocinos

El programa LAB Superior se prepara para su instancia final con una muestra abierta al público en la que se presentarán proyectos desarrollados por estudiantes y egresados de institutos de Educación Superior de Mendoza. La actividad será el jueves 19 de noviembre en el Espacio Cristóforo Colombo, en Godoy Cruz.

La iniciativa es impulsada por la Dirección de Educación Superior y la Dirección de Industrias Creativas, con el propósito de acompañar a jóvenes emprendedores en el proceso de profesionalización de sus propuestas y facilitar su llegada al mercado.

En esta edición se recibieron 63 postulaciones y fueron seleccionados 58 proyectos, provenientes de 16 institutos y 15 departamentos de la provincia. Las iniciativas abarcan 11 rubros de las industrias creativas, entre ellos diseño, indumentaria, desarrollo de software, gastronomía, artesanías y producción cultural.

A diferencia de otras propuestas centradas en la generación de ideas, LAB Superior trabaja con proyectos que ya están en desarrollo. Por eso, durante el programa los participantes recibieron herramientas para fortalecer su identidad, mejorar la presentación de sus productos, definir precios, planificar sus negocios y ampliar sus posibilidades de comercialización.

El recorrido comenzó en septiembre, durante el encuentro Comecoco realizado en el Espacio Cultural Julio Le Parc. Allí, los participantes compartieron sus propuestas, intercambiaron experiencias y recibieron las primeras devoluciones de especialistas.

Entre los proyectos participantes se encuentran Malargüe Gaucho, Menú3D, Raíces Cuyanas, Forraje-H, Sabor Andino, Jarisha Atelier y Vino Institucional IESVU, entre otros. Las propuestas reflejan la diversidad de producciones y el potencial creativo de los distintos departamentos mendocinos.

Durante la muestra final, cada proyecto tendrá un espacio propio para exhibir sus productos, servicios y creaciones. Además, los participantes realizarán presentaciones breves de tres minutos para contar sus experiencias, explicar sus objetivos y compartir los próximos desafíos.