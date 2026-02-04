Search
Instagram Facebook Twitter
Vlta.-de-Mendoza-Tgto.1-1536x1024
deporte

La Vuelta Ciclista de Mendoza iniciará en pocos días y Tupungato será protagonista de la Etapa 1

La 50ª Edición de la Vuelta, en celebración de medio siglo de historia en el deporte provincial, confirmó su calendario oficial y recorrido para este año.

La competencia por etapas, una de las más tradicionales del ciclismo en el país, comenzará el 12 de febrero con el prólogo y presentación de equipos en el Parque San Vicente de Godoy Cruz, al día siguiente será la Primera Etapa que tiene a Tupungato como destino, marcando así el inicio de una carrera exigente de diez etapas que recorrerán distintos puntos de Mendoza hasta finalizar el domingo 22 de febrero. 

Este recorrido inaugural posiciona a Tupungato como un punto clave del circuito, además reafirma el rol del departamento en el desarrollo de la Vuelta, que reunirá a ciclistas de todo el país e incluso del exterior.

Durante la Etapa 7 del recorrido el cronograma indica otro tramo de la Vuelta que también hará su paso por rutas tupungatinas. 

Resumen del calendario principal de la Vuelta Ciclista de Mendoza 2026

Presentación y Prólogo– Jueves 12/2
18h
Parque San Vicente Godoy Cruz

Etapa- Sábado 14/2
14h
 San Rafael- General Alvear- San Rafael

Etapa- Domingo 15/2
15h
Luján de Cuyo- Las Heras- Villavicencio- Cruz del Paramillo

Etapa- Lunes 16/2
15.30h
La Paz- Santa Rosa -San Martin

Etapa- Martes 17/2
15.30h
Polo T.I.C. (Aero Internet)- Potrerillos- Maipú

Etapa- Miércoles 18/2
15h
Maipú- Godoy Cruz

Etapa- Jueves 19/2
15h
San Carlos- Tupungato– Tunuyán- El Manzano

Etapa- Viernes 20/2
15h
Lavalle- San Martin- Junin

Etapa- Sábado 21/2
9h
Uspallata- Cristo Redentor

Etapa– Domingo 22/2
16h 
Casa de Gobierno- Guaymallén

Los 50 años de la Vuelta combinarán terrenos técnicos, desafíos de montaña y estrategias de equipo, consolidando a Mendoza como un escenario clave del ciclismo de ruta en Argentina.

ETIQUETAS:

TupungatoMendozaVuelta Ciclista de Mendoza

+ Noticias

deporte

La Vuelta Ciclista de Mendoza iniciará en pocos días y Tupungato será protagonista de la Etapa 1

Por: Redacción NDI

expectativa

Tras ser encontrado culpable, cuántos años de pena podría recibir el ex juez Walter Bento

Por: Redacción NDI

control

Detuvieron a dos personas por robar materiales de construcción en Tupungato

Por: Redacción NDI

Enfrentados

Adorni se metió en la polémica por la ropa importada: “Explicame dónde se pierden puestos de trabajo”

Por: Redacción NDI

Atención

Cuánto costará renovar el nuevo DNI

Por: Redacción NDI

Boletín Oficial

El Gobierno habilitó los pliegos para una obra estratégica en Mendoza

Por: Belén García
Instagram Facebook Twitter