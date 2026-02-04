La Vuelta Ciclista de Mendoza iniciará en pocos días y Tupungato será protagonista de la Etapa 1

La competencia por etapas, una de las más tradicionales del ciclismo en el país, comenzará el 12 de febrero con el prólogo y presentación de equipos en el Parque San Vicente de Godoy Cruz, al día siguiente será la Primera Etapa que tiene a Tupungato como destino, marcando así el inicio de una carrera exigente de diez etapas que recorrerán distintos puntos de Mendoza hasta finalizar el domingo 22 de febrero.

Este recorrido inaugural posiciona a Tupungato como un punto clave del circuito, además reafirma el rol del departamento en el desarrollo de la Vuelta, que reunirá a ciclistas de todo el país e incluso del exterior.

Durante la Etapa 7 del recorrido el cronograma indica otro tramo de la Vuelta que también hará su paso por rutas tupungatinas.

Resumen del calendario principal de la Vuelta Ciclista de Mendoza 2026

Presentación y Prólogo– Jueves 12/2

18h

Parque San Vicente Godoy Cruz

Etapa- Sábado 14/2

14h

San Rafael- General Alvear- San Rafael

Etapa- Domingo 15/2

15h

Luján de Cuyo- Las Heras- Villavicencio- Cruz del Paramillo

Etapa- Lunes 16/2

15.30h

La Paz- Santa Rosa -San Martin

Etapa- Martes 17/2

15.30h

Polo T.I.C. (Aero Internet)- Potrerillos- Maipú

Etapa- Miércoles 18/2

15h

Maipú- Godoy Cruz

Etapa- Jueves 19/2

15h

San Carlos- Tupungato– Tunuyán- El Manzano

Etapa- Viernes 20/2

15h

Lavalle- San Martin- Junin

Etapa- Sábado 21/2

9h

Uspallata- Cristo Redentor

Etapa– Domingo 22/2

16h

Casa de Gobierno- Guaymallén

Los 50 años de la Vuelta combinarán terrenos técnicos, desafíos de montaña y estrategias de equipo, consolidando a Mendoza como un escenario clave del ciclismo de ruta en Argentina.