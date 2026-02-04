La Vuelta Ciclista de Mendoza iniciará en pocos días y Tupungato será protagonista de la Etapa 1

La competencia por etapas, una de las más tradicionales del ciclismo en el país, comenzará el 12 de febrero con el prólogo y presentación de equipos en el Parque San Vicente de Godoy Cruz, al día siguiente será la Primera Etapa que tiene a Tupungato como destino, marcando así el inicio de una carrera exigente de diez etapas que recorrerán distintos puntos de Mendoza hasta finalizar el domingo 22 de febrero.
Este recorrido inaugural posiciona a Tupungato como un punto clave del circuito, además reafirma el rol del departamento en el desarrollo de la Vuelta, que reunirá a ciclistas de todo el país e incluso del exterior.
Durante la Etapa 7 del recorrido el cronograma indica otro tramo de la Vuelta que también hará su paso por rutas tupungatinas.
Resumen del calendario principal de la Vuelta Ciclista de Mendoza 2026
Presentación y Prólogo– Jueves 12/2
18h
Parque San Vicente Godoy Cruz
Etapa- Sábado 14/2
14h
San Rafael- General Alvear- San Rafael
Etapa- Domingo 15/2
15h
Luján de Cuyo- Las Heras- Villavicencio- Cruz del Paramillo
Etapa- Lunes 16/2
15.30h
La Paz- Santa Rosa -San Martin
Etapa- Martes 17/2
15.30h
Polo T.I.C. (Aero Internet)- Potrerillos- Maipú
Etapa- Miércoles 18/2
15h
Maipú- Godoy Cruz
Etapa- Jueves 19/2
15h
San Carlos- Tupungato– Tunuyán- El Manzano
Etapa- Viernes 20/2
15h
Lavalle- San Martin- Junin
Etapa- Sábado 21/2
9h
Uspallata- Cristo Redentor
Etapa– Domingo 22/2
16h
Casa de Gobierno- Guaymallén
Los 50 años de la Vuelta combinarán terrenos técnicos, desafíos de montaña y estrategias de equipo, consolidando a Mendoza como un escenario clave del ciclismo de ruta en Argentina.