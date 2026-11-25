La Cámara de Diputados de Mendoza avanzó este miércoles con dos de las principales normas que definirán el esquema tributario provincial del próximo año. Con 34 votos a favor y 11 en contra, el oficialismo consiguió la media sanción de las leyes de Avalúo e Impositiva 2027, que establecen los criterios para calcular el valor fiscal de las propiedades y determinan las alícuotas de los principales impuestos.

La aprobación se produjo en una sesión en la que el oficialismo decidió separar el tratamiento de estas iniciativas del debate por el Presupuesto 2027. Las dos normas integran el paquete económico enviado por el Ejecutivo, que también contempla autorizaciones de financiamiento para obras de infraestructura y proyectos productivos.

El cambio más concreto para las operaciones económicas aparece en el Impuesto de Sellos. La alícuota general bajará del 1% al 0,75%, en línea con la política tributaria que sostiene el Gobierno provincial. La meta oficial es llevar ese porcentaje a cero en 2030.

En Ingresos Brutos, en cambio, se mantendrá el esquema de alícuotas diferenciadas según la actividad y la facturación de cada contribuyente. La propuesta oficial sostiene que las reducciones aplicadas en los últimos años llevaron el tributo a sus niveles más bajos desde 2011.

Qué cambia en los impuestos a las propiedades

La Ley de Avalúo establece cómo se determina el valor fiscal de los inmuebles, una referencia que incide en el cálculo del Impuesto Inmobiliario. Para 2027, el proyecto prevé actualizar un 25% los tramos de valuación utilizados para liquidar el tributo.

Ese ajuste toma como referencia la evolución del costo de construcción informado por el Colegio de Arquitectos de Mendoza y la variación del tipo de cambio. Según los fundamentos oficiales, la actualización busca sostener las alícuotas efectivas previstas para 2026.

La Provincia también conservará el sistema de valuación masiva incorporado en 2024, que utiliza información del Observatorio del Mercado Inmobiliario y herramientas de inteligencia artificial para establecer los valores fiscales de los terrenos y las construcciones.

En cuanto al Impuesto Automotor, seguirá vigente el esquema progresivo de alícuotas, que va del 1,5% al 3% según el avalúo de cada vehículo. Por lo tanto, el monto a pagar dependerá de la valuación asignada al rodado y de la categoría en la que quede comprendido.

También continuará el régimen de Pago Único Liberatorio para determinados vehículos: motovehículos con un avalúo de hasta $10 millones y automotores de hasta 4.000 kilos correspondientes al modelo 2006, siempre que cumplan las condiciones establecidas. Quienes accedan a este mecanismo quedan liberados de futuros pagos del impuesto por esos vehículos.

Siguen los descuentos para contribuyentes cumplidores

Otro punto que se mantiene es el esquema de beneficios para quienes están al día con sus obligaciones tributarias. Los descuentos podrán llegar hasta el 35% en los impuestos Inmobiliario y Automotor, de acuerdo con los requisitos previstos en la normativa.

La media sanción de Diputados deja ahora a las dos leyes en condiciones de continuar su tratamiento en el Senado. Su aprobación definitiva permitirá establecer los parámetros tributarios que regirán en Mendoza durante 2027, en paralelo con la discusión del Presupuesto provincial.

La votación terminó con 34 legisladores a favor y 11 en contra. El rechazo reunió a representantes del peronismo, el kirchnerismo y el diputado Jorge Difonso.