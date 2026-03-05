La visita que incomoda: Victoria Villarruel estará en la Vendimia y podría pasar por el Valle de Uco

En medio de la disputa (ya indisimulable) que mantiene Victoria Villarruel con el presidente Javier Milei y su entorno -con cruces recientes con Luis Petri incluidos-, este jueves se dio a conocer que la vicepresidenta viajará a Mendoza para estar en la Fiesta Nacional de la Vendimia.

La presencia de Villarruel en la provincia no es un hecho que pase desapercibido. Si se tiene en cuenta que el gobierno de Alfredo Cornejo es aliado de Milei, el viaje de la vicepresidenta pone al Ejecutivo provincial en una posición cuanto menos incómoda.

Victoria Villarruel y Javier Milei ya no disimulan sus diferencias.

Si bien todavía no se definió en qué eventos específicos estará presente, desde el Gobierno mendocino ratificaron que la titular del Senado visitará la provincia en el marco de los festejos vendimiales. En ese sentido, cabe destacar que Villarruel suele hacer espacio en su agenda para concurrir a distintos festejos populares en distintos puntos del país.

Por otro lado, y a falta de confirmación oficial, cabe destacar que además de estar presente en algunos actos de Vendimia, se especula con que Villarruel visite el interior de la provincia, y un departamento del Valle de Uco suena con fuerza como posible destino de la vicepresidenta. De acuerdo a trascendidos, San Carlos aparece como un lugar señalado para formar parte de la hoja de ruta de la presidenta del Senado nacional.

¿La disputa Villarruel-Petri se traslada a la Vendimia?

Otro factor que no pasa desapercibido es que el diputado Luis Petri también estará en Mendoza para presenciar los actos vendimiales.

Cabe recordar que el ex ministro de Seguridad de la Nación tuvo un fuerte ida y vuelta en redes con Villarruel tras el discurso de Milei en la apertura de sesiones del Congreso: días atrás el legislador mendocino acusó a Villarruel de “golpista”, mientras que la vicepresidenta respondió responsabilizándolo por el “vaciamiento” de la obra social de las Fuerzas Armadas, además de ironizar por “sus cosplays y por los paseos con el Presidente“.

Fuera de la disputa con Villarruel, Petri buscará aprobechar su presencia en Mendoza para continuar con su posicionamiento ante una eventual candidatura a gobernador en 2027.