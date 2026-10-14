Search
Instagram Facebook Twitter
Papa-Leon-14-rexxekvaqfb2ccdh86rvhopdds35578ndrb62mgd16
visita papal

La visita del papa León XIV está bajo posible reprogramación: las nuevas declaraciones oficiales

El arzobispo Jorge Lozano, último clérigo argentino en reunirse con el pontífice, aseguró que lo encontró con ánimo antes de la intervención.

El papa León XIV permanece en recuperación tras ser operado en el Policlínico Gemelli de Roma, donde presentó una evolución favorable, según el último parte médico. En este contexto, la posibilidad de que visite la Argentina todavía no está confirmada, a la espera de conocer cómo evoluciona su estado de salud y si estará en condiciones de cumplir con la agenda prevista.

El arzobispo argentino Jorge Lozano, quien se reunió con el pontífice el lunes, cuando la intervención ya había sido anunciada, contó que lo encontró tranquilo y confiado. “Me dijo que estaba confiado, que no tenía ninguna molestia y que confiaba en los médicos que lo estaban atendiendo”, relató en una entrevista con Infobae. Además, aclaró que no cuentan con información adicional sobre su recuperación más allá de la comunicada oficialmente por el hospital.

Lozano remarcó que la prioridad será preservar la salud del Papa, incluso si eso implica reprogramar o modificar su visita al país. “Tendremos que esperar a que los médicos le digan prácticamente en forma concreta qué puede y qué no”, explicó. En ese sentido, señaló que la decisión se tomará una vez que se conozcan las recomendaciones médicas y las condiciones en las que se encuentre el pontífice.

Pese a la incertidumbre, el arzobispo indicó que durante su encuentro ambos conversaron como si el viaje fuera a realizarse según lo previsto. León XIV manifestó interés por los lugares en los que están programadas las celebraciones, entre ellos el Monumento de los Españoles y el Santuario de Luján. También preguntó por la situación de los jóvenes en la Argentina, uno de los temas que formaron parte de la conversación.

ETIQUETAS:

Papa León XIVvisita papalestado de salud

+ Noticias

más de 260 niños esperan

Luz verde para la reforma al Código de Familia que pretende agilizar adopciones

Por: Redacción NDI

visita papal

La visita del papa León XIV está bajo posible reprogramación: las nuevas declaraciones oficiales

Por: Redacción NDI

crece el conflicto

Financiamiento universitario: la Justicia multará al Gobierno diariamente por incumplir la ley

Por: María Orozco

ENERGÍA REGIONAL

Vaca muerta podría volver a exportarle gas a Bolivia en cinco años

Por: Redacción NDI

salud pública

Con el pago de extranjeros por atención sanitaria, Mendoza recuperó más de $200 millones de pesos

Por: Redacción NDI

aberrante

Imputaron por abuso sexual a un policía acusado de atacar a una detenida

Por: María Orozco
Instagram Facebook Twitter