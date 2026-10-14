La visita del papa León XIV está bajo posible reprogramación: las nuevas declaraciones oficiales

El papa León XIV permanece en recuperación tras ser operado en el Policlínico Gemelli de Roma, donde presentó una evolución favorable, según el último parte médico. En este contexto, la posibilidad de que visite la Argentina todavía no está confirmada, a la espera de conocer cómo evoluciona su estado de salud y si estará en condiciones de cumplir con la agenda prevista.

El arzobispo argentino Jorge Lozano, quien se reunió con el pontífice el lunes, cuando la intervención ya había sido anunciada, contó que lo encontró tranquilo y confiado. “Me dijo que estaba confiado, que no tenía ninguna molestia y que confiaba en los médicos que lo estaban atendiendo”, relató en una entrevista con Infobae. Además, aclaró que no cuentan con información adicional sobre su recuperación más allá de la comunicada oficialmente por el hospital.

Lozano remarcó que la prioridad será preservar la salud del Papa, incluso si eso implica reprogramar o modificar su visita al país. “Tendremos que esperar a que los médicos le digan prácticamente en forma concreta qué puede y qué no”, explicó. En ese sentido, señaló que la decisión se tomará una vez que se conozcan las recomendaciones médicas y las condiciones en las que se encuentre el pontífice.

Pese a la incertidumbre, el arzobispo indicó que durante su encuentro ambos conversaron como si el viaje fuera a realizarse según lo previsto. León XIV manifestó interés por los lugares en los que están programadas las celebraciones, entre ellos el Monumento de los Españoles y el Santuario de Luján. También preguntó por la situación de los jóvenes en la Argentina, uno de los temas que formaron parte de la conversación.